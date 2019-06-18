且看且珍惜！4位在戏剧中大放异彩的1992年生男演员们 最晚明年一定要入伍

金明洙、禹棹焕、张基龙、梁世宗，哪位是你的PICK？（这4位演员小编都好喜欢！）
因为韩国修改兵役法，将最迟入伍时间从原先的30岁提前至28岁。所以，1992年生的艺人们，最晚明年（2020年）上半年一定要入伍！而近期，有4位各自在戏剧作品中大放异彩的男演员，近期陆续有ON档作品，或者即将有新作品面世。这也不禁让网友们表示：「且看且珍惜～」（以下以生日由先到后排列）
男子组合INFINITE出身的金明洙，目前与申惠善搭档主演KBS水木剧（周三、四播出）《仅此一次的爱情》，在剧中饰演天真烂漫的天使「丹」。
金明洙在此之前有许多助演经历，如：tvN《闭嘴！花美男乐团》、SBS《主君的太阳》、《对我而言可爱的她》、MBC《君主－假面的主人》等。去年，他通过JTBC《汉摩拉比小姐》首次担任迷你剧男主角，逐渐累积演技实力的他，也深受不少粉丝喜爱。
禹棹焕在2016年以KBS《住在我家的男人》、电影《Master》吸引观众视线，2017年分别担任OCN《救救我》、KBS《Mad Dog》中「第二男主角」，2018年以MBC《伟大的诱惑者》登上「第一男主角」。
今年上半年虽然没有新作品，但下半年就能陆续在电影《驱魔使者》、JTBC《我的国家》见到他。而他也确定加盟金银淑编剧的新作品――《The King：永远的君主》，与李敏镐、金高银等人合作。
张基龙目前与林秀晶主演tvN水木剧（周三、四播出）《请输入检索词WWW》，饰演「年下直进男」朴模建，让观众们十分心动。张基龙从2014年起有不少助演经历，KBS《Go Back夫妇》的「南吉学长」、tvN《我的大叔》的「混混光日」等，让人印象深刻。
去年，他以MBC《过来抱抱我》成为「第一男主角」，今年初与NANA主演OCN《Kill It》。不只如此，他也转战大萤幕，确定出演由同名电视剧延伸的电影作品――《坏家伙们》，与金相中、马东锡、金亚中等人合作。
梁世宗曾被封为「最不像新人的新人演员」、「怪物新人」等。2016年，他以SBS《浪漫医生金师傅》正式与观众们见面，隔年与徐玄振「二搭」SBS《爱情的温度》，成为「第一男主角」。之后，梁世宗与申惠善主演的SBS《虽然30但仍17》也获得许多好评。
今年初，他应曾合作过《浪漫医生金师傅》的柳演锡之邀，出演tvN综艺节目《Coffee Friends》。而下半年，他与「同龄朋友」禹棹焕主演的JTBC《我的国家》，将作为金土剧（周五、六）於9月27日首播，共20集。
（图片来源：电视台、艺人SNS）
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