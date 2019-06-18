且看且珍惜！4位在戲劇中大放異彩的1992年生男演員們 最晚明年一定要入伍

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金明洙、禹棹煥、張基龍、梁世宗，哪位是你的PICK？（這4位演員小編都好喜歡！）

因為韓國修改兵役法，將最遲入伍時間從原先的30歲提前至28歲。所以，1992年生的藝人們，最晚明年（2020年）上半年一定要入伍！而近期，有4位各自在戲劇作品中大放異彩的男演員，近期陸續有ON檔作品，或者即將有新作品面世。這也不禁讓網友們表示：「且看且珍惜～」（以下以生日由先到後排列）



男子組合INFINITE出身的金明洙，目前與申惠善搭檔主演KBS水木劇（週三、四播出）《僅此一次的愛情》，在劇中飾演天真爛漫的天使「丹」。

金明洙在此之前有許多助演經歷，如：tvN《閉嘴！花美男樂團》、SBS《主君的太陽》、《對我而言可愛的她》、MBC《君主－假面的主人》等。去年，他通過JTBC《漢摩拉比小姐》首次擔任迷你劇男主角，逐漸累積演技實力的他，也深受不少粉絲喜愛。



禹棹煥在2016年以KBS《住在我家的男人》、電影《Master》吸引觀眾視線，2017年分別擔任OCN《救救我》、KBS《Mad Dog》中「第二男主角」，2018年以MBC《偉大的誘惑者》登上「第一男主角」。

今年上半年雖然沒有新作品，但下半年就能陸續在電影《驅魔使者》、JTBC《我的國家》見到他。而他也確定加盟金銀淑編劇的新作品──《The King：永遠的君主》，與李敏鎬、金高銀等人合作。



張基龍目前與林秀晶主演tvN水木劇（週三、四播出）《請輸入檢索詞WWW》，飾演「年下直進男」朴模建，讓觀眾們十分心動。張基龍從2014年起有不少助演經歷，KBS《Go Back夫婦》的「南吉學長」、tvN《我的大叔》的「混混光日」等，讓人印象深刻。

去年，他以MBC《過來抱抱我》成為「第一男主角」，今年初與NANA主演OCN《Kill It》。不只如此，他也轉戰大螢幕，確定出演由同名電視劇延伸的電影作品──《壞傢伙們》，與金相中、馬東錫、金亞中等人合作。



梁世宗曾被封為「最不像新人的新人演員」、「怪物新人」等。2016年，他以SBS《浪漫醫生金師傅》正式與觀眾們見面，隔年與徐玄振「二搭」SBS《愛情的溫度》，成為「第一男主角」。之後，梁世宗與申惠善主演的SBS《雖然30但仍17》也獲得許多好評。

今年初，他應曾合作過《浪漫醫生金師傅》的柳演錫之邀，出演tvN綜藝節目《Coffee Friends》。而下半年，他與「同齡朋友」禹棹煥主演的JTBC《我的國家》，將作為金土劇（週五、六）於9月27日首播，共20集。

（圖片來源：電視台、藝人SNS）

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