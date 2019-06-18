Airen们～快和李升基到贡茶，共度「小岛假期」欢庆15周年！！

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『李升基最好的作品就是李升基！』，无可取代的多才多艺，不管在歌手、演员、综艺各方面皆有出色表现，也因此收获了各种如：“国民儿子”、“国民女婿”等……的“国民”称号，他就是如此完美，即便是在韩国最严格的黑豹部队从军，都能甘之如饴并藉由高强度的训练做自我突破。



《图片：贡茶 》

如此完美的李升基，他的成长不只是Airen们看到而已，台湾发迹且成功拓点海外20个区域，享有茶界星巴克美誉的知名手调茶饮品牌「贡茶」也看到罗，相中李升基的全方位形象，於2019年起，成为贡茶的全球品牌代言人，因此李升基出道15周年的今年也更值得庆祝了，Airen们～请用力鼓掌（박수～박수～）！！

而有了优质代言人当然也得有匹配的饮品，所以广受好评且风靡全球的贡茶，特推出期间限定的「小岛假期」日本茶系列饮品，要让Airen们与李升基一同享受满满的甜蜜滋味，快来看看你适合用哪款饮品与哪款李升基共度小岛假期？

Ｑ. 你觉得如果做一只宠物最幸福的事情是什么?

A、不用受人气，天天被主人宠爱

B、不用辛劳就能每天按时吃到好吃的

C、每天能睡觉睡到自然醒，什么时候困了还可以继续睡



《图片：贡茶 / 我的女友是九尾狐》

选择A：福吉岛沙滩 (福吉奶茶/拿铁) v.s. 温和善良的车大雄

福吉茶 (ほうじ茶) 又称焙茶。茶叶经过焙煎散发出浓郁的烘培香气，入口后茶香久久不散，加入奶茶/鲜奶后更加清爽滑顺，其温和且低咖啡的特性，是老少咸宜的口味。就像《我的女友是九尾狐》里的车大雄，经过种种历练褪去懦弱胆小而成为一个稳重有担当的男人，散发成熟的韵味！



《图片：贡茶 / The King 2Hearts》

选择B：福吉岛可可果实 (巧克力珍珠福吉奶茶/拿铁) v.s. 男孩与男人兼具的李在河

拥有浓厚烘培香气且口感滑顺的福吉奶茶/拿铁，加入QQ的巧克力珍珠，更增添香甜迷人的气息，彷佛《The King 2Hearts》的世子李在河，拥有男人厚实的肩膀却也会在无意中流露出属於男孩的可爱。



《图片：贡茶 / 花游记》

选择C：小岛日出(焦糖布丁抹茶珍珠拿铁) v.s. 深邃魅力的孙悟空

让人欲罢不能的抹茶香气，加入滑顺鲜奶、珍珠与一整颗饱满Q弹的布丁，同时满足视觉与味觉的高品质享受，就如同《花游记》里的孙悟空，展现时而颓废美时而傲娇总裁般多元的深邃魅力!

Airen们做完测验了吗？嘿嘿～～别急著去购买，现在请搬板凳与小编一同细数“国民完美先生”的“国民”成长史吧。



《图片：Lee Seung Gi Official Website》

“国民弟弟”掳获姊姊们的心

2004年李升基以清新外貌搭配爆发力十足的烟嗓高唱：「姊姊是我的女人，你是我的女人」，掳获了全大韩民国姊姊们的心，至今这首歌仍被公认为最能代表姐弟恋的歌曲。之后歌唱事业扶摇直上，《结婚好吗？결혼해-줄래》、《恋爱时代연애시대》、《Return 되돌리다》等专辑单曲屡屡占据音乐节目和数码音乐排行榜上的第一名!





《图片：Lee Seung Gi Official Website / X-Man》

微笑就能让人心中翩翩起舞的“国民黑洞”

在综艺节目处女秀《X–Man》中凭著敏捷的反应受到主持人姜镐童的赏识，更结下了主持《两天一夜》及《强心脏》的缘份，成为名副其实的三栖艺人；他认真努力却往往搞出无厘头笑料的反差萌，被封了”黑洞허당”名号，而在闯祸后绽放的灿烂笑容（傻笑？），更融化了所有女性同胞的心。之后举凡有李升基的综艺节目：《花样姐姐》、《新西游记》都有著高收视率表现；退伍后的李升基更臻成熟，《家师父一体》让他跃升成韩国史上最年轻的演艺大赏得主。屋哩升基啊～虽不再是“黑洞허당”，微笑却依然能让人心中翩翩起舞呢～～





《图片：灿烂的遗产 / 家有七公主》

不骄不纵深获人心的“国民皇太子”

《家有七公主》里的妈宝—黄太子一角打开了在戏剧界的知名度，人气随著戏剧热播直直上升圈粉不再只是姊姊们，还包括了叔叔、姨母、爷爷及奶奶辈，“黄太子”从此成了名副其实的“国民皇太子”。2009年首次作为男主角演出被誉为“国民剧”的《灿烂的遗产》，不仅让李升基成为“三冠王”成功奠定演员身份，更替其敲开港、日、台、新加坡……等东南亚国家大门。



《图片：我的女友是九尾狐 / 九家之书 / The King 2Hearts / 你们被包围了 / 花游记》

勇於挑战自我全方位发展的“国民皇帝”

这时的李升基成了韩国许多票选第一，当选韩国「最具影响力的艺人」，仍继续挑战尝试各种不同的角色： 《我的女友是九尾狐》里懦弱却善良的车大雄、《The King 2 Hearts》里的南韩最强厚脸皮王子李在河、《九家之书》里的半兽人崔江置、《你们被包围了》新手警察殷大邱以及退伍后首部戏剧《花游记》里史上最帅的孙悟空，每一个角色都能让人感受到演技与外貌的快速成长，也让人更期待接下来9月新剧《浪客行Vagabond》里的表现。



《图片：贡茶》

Airen们的「一片丹心向升基」的心意，贡茶都接收到罗，所以除了美味多品项的茶饮外，对於Airen们引颈期盼的李升基专属周边商品，贡茶也正在如火如荼地筹备当中，目前各地贡茶已陆续更新拍摄花絮影片、店铺人形立牌好让Airen们打卡朝圣，若有新推出相关活动及专属周边，如新戏《浪客行Vagabond》或台湾粉丝见面会等，也都将会陆续公布於贡茶官方网站及全球贡茶各社群媒体平台，请密切注意并敬请期待～～好了！现在可以火速到贡茶，购买刚刚测验结果中的茶饮，与李升基约会度假去吧！！

贡茶FB：https://www.facebook.com/GongChaTaiwan

贡茶官网：http://www.gong-cha.com/tw

《封面图片：Hook官方网站》

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