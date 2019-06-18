Airen們～快和李昇基到貢茶，共度「小島假期」歡慶15週年！！ 請夏回歸倒數六天 揭曉〈Flourishing〉收錄曲目！ 終於等到 Ailee 了！敲定 7 月初回歸 確定了！池昌旭、元真兒主演tvN新週末劇《請融化我》 預計9月底首播 且看且珍惜！4位在戲劇中大放異彩的1992年生男演員們 最晚明年一定要入伍 炎炎夏熱到了～一年一度新村水槍節 7月6日、7日：水槍準備好了嗎？ 宣美自曝：我已經50kg了！ 看到她胖了18斤的腿之後.... 穿這樣就要被罵？ Berry Good祚弦Cosplay《英雄聯盟》狐妖阿璃惹爭議！ EXO XIUMIN入伍一個月啦！全能大哥射擊&俯臥撐&仰臥起坐全是特級～ 又能聽到你的歌聲真好！鐘鉉演唱的IU《憂鬱時鐘》Guide版公開：是那個聲音啊... 【有片】又會Rap又是主唱！黃金忙內柾國炫技，哥哥全程帶著老父親笑容

『李昇基最好的作品就是李昇基！』，無可取代的多才多藝，不管在歌手、演員、綜藝各方面皆有出色表現，也因此收穫了各種如：“國民兒子”、“國民女婿”等……的“國民”稱號，他就是如此完美，即便是在韓國最嚴格的黑豹部隊從軍，都能甘之如飴並藉由高強度的訓練做自我突破。



《圖片：貢茶 》

如此完美的李昇基，他的成長不只是Airen們看到而已，台灣發跡且成功拓點海外20個區域，享有茶界星巴克美譽的知名手調茶飲品牌「貢茶」也看到囉，相中李昇基的全方位形象，於2019年起，成為貢茶的全球品牌代言人，因此李昇基出道15週年的今年也更值得慶祝了，Airen們～請用力鼓掌（박수～박수～）！！

而有了優質代言人當然也得有匹配的飲品，所以廣受好評且風靡全球的貢茶，特推出期間限定的「小島假期」日本茶系列飲品，要讓Airen們與李昇基一同享受滿滿的甜蜜滋味，快來看看妳適合用哪款飲品與哪款李昇基共度小島假期？

Ｑ. 你覺得如果做一隻寵物最幸福的事情是什麼?

A、不用受人氣，天天被主人寵愛

B、不用辛勞就能每天按時吃到好吃的

C、每天能睡覺睡到自然醒，什麼時候睏了還可以繼續睡



《圖片：貢茶 / 我的女友是九尾狐》

選擇A：福吉島沙灘 (福吉奶茶/拿鐵) v.s. 溫和善良的車大雄

福吉茶 (ほうじ茶) 又稱焙茶。茶葉經過焙煎散發出濃郁的烘培香氣，入口後茶香久久不散，加入奶茶/鮮奶後更加清爽滑順，其溫和且低咖啡的特性，是老少咸宜的口味。就像《我的女友是九尾狐》裡的車大雄，經過種種歷練褪去懦弱膽小而成為一個穩重有擔當的男人，散發成熟的韻味！



《圖片：貢茶 / The King 2Hearts》

選擇B：福吉島可可果實 (巧克力珍珠福吉奶茶/拿鐵) v.s. 男孩與男人兼具的李在河

擁有濃厚烘培香氣且口感滑順的福吉奶茶/拿鐵，加入QQ的巧克力珍珠，更增添香甜迷人的氣息，彷彿《The King 2Hearts》的世子李在河，擁有男人厚實的肩膀卻也會在無意中流露出屬於男孩的可愛。



《圖片：貢茶 / 花遊記》

選擇C：小島日出(焦糖布丁抹茶珍珠拿鐵) v.s. 深邃魅力的孫悟空

讓人欲罷不能的抹茶香氣，加入滑順鮮奶、珍珠與一整顆飽滿Q彈的布丁，同時滿足視覺與味覺的高品質享受，就如同《花遊記》裡的孫悟空，展現時而頹廢美時而傲嬌總裁般多元的深邃魅力!

Airen們做完測驗了嗎？嘿嘿～～別急著去購買，現在請搬板凳與小編一同細數“國民完美先生”的“國民”成長史吧。



《圖片：Lee Seung Gi Official Website》

“國民弟弟”擄獲姊姊們的心

2004年李昇基以清新外貌搭配爆發力十足的煙嗓高唱：「姊姊是我的女人，妳是我的女人」，擄獲了全大韓民國姊姊們的心，至今這首歌仍被公認為最能代表姐弟戀的歌曲。之後歌唱事業扶搖直上，《結婚好嗎？결혼해-줄래》、《戀愛時代연애시대》、《Return 되돌리다》等專輯單曲屢屢佔據音樂節目和數碼音樂排行榜上的第一名!





《圖片：Lee Seung Gi Official Website / X-Man》

微笑就能讓人心中翩翩起舞的“國民黑洞”

在綜藝節目處女秀《X–Man》中憑著敏捷的反應受到主持人姜鎬童的賞識，更結下了主持《兩天一夜》及《強心臟》的緣份，成為名副其實的三棲藝人；他認真努力卻往往搞出無厘頭笑料的反差萌，被封了”黑洞허당”名號，而在闖禍後綻放的燦爛笑容（傻笑？），更融化了所有女性同胞的心。之後舉凡有李昇基的綜藝節目：《花樣姐姐》、《新西遊記》都有著高收視率表現；退伍後的李昇基更臻成熟，《家師父一體》讓他躍升成韓國史上最年輕的演藝大賞得主。屋哩昇基啊～雖不再是“黑洞허당”，微笑卻依然能讓人心中翩翩起舞呢～～





《圖片：燦爛的遺產 / 家有七公主》

不驕不縱深獲人心的“國民皇太子”

《家有七公主》裡的媽寶—黃太子一角打開了在戲劇界的知名度，人氣隨著戲劇熱播直直上升圈粉不再只是姊姊們，還包括了叔叔、姨母、爺爺及奶奶輩，“黃太子”從此成了名副其實的“國民皇太子”。2009年首次作為男主角演出被譽為“國民劇”的《燦爛的遺產》，不僅讓李昇基成為“三冠王”成功奠定演員身份，更替其敲開港、日、台、新加坡……等東南亞國家大門。



《圖片：我的女友是九尾狐 / 九家之書 / The King 2Hearts / 你們被包圍了 / 花遊記》

勇於挑戰自我全方位發展的“國民皇帝”

這時的李昇基成了韓國許多票選第一，當選韓國「最具影響力的藝人」，仍繼續挑戰嘗試各種不同的角色： 《我的女友是九尾狐》裡懦弱卻善良的車大雄、《The King 2 Hearts》裡的南韓最強厚臉皮王子李在河、《九家之書》裡的半獸人崔江置、《你們被包圍了》新手警察殷大邱以及退伍後首部戲劇《花遊記》裡史上最帥的孫悟空，每一個角色都能讓人感受到演技與外貌的快速成長，也讓人更期待接下來9月新劇《浪客行Vagabond》裡的表現。



《圖片：貢茶》

Airen們的「一片丹心向昇基」的心意，貢茶都接收到囉，所以除了美味多品項的茶飲外，對於Airen們引頸期盼的李昇基專屬周邊商品，貢茶也正在如火如荼地籌備當中，目前各地貢茶已陸續更新拍攝花絮影片、店舖人形立牌好讓Airen們打卡朝聖，若有新推出相關活動及專屬周邊，如新戲《浪客行Vagabond》或台灣粉絲見面會等，也都將會陸續公布於貢茶官方網站及全球貢茶各社群媒體平台，請密切注意並敬請期待～～好了！現在可以火速到貢茶，購買剛剛測驗結果中的茶飲，與李昇基約會度假去吧！！

貢茶FB：https://www.facebook.com/GongChaTaiwan

貢茶官網：http://www.gong-cha.com/tw

《封面圖片：Hook官方網站》

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