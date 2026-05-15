只剩2集了！《21世纪大君夫人》人气与争议齐飞 ，韩网冷回：除了收视率还剩什么？ ——爆红剧的「亮点与痛点」

由IU（李知恩）与边佑锡主演的MBC金土剧《21世纪大君夫人》（Disney+同步更新），话题与争议一路飙狂，如今距离大结局只剩下最后2集。 虽然这部剧缴出堪称「历代级」的收视率与全球成绩，但两位主角的演技却挨了不少冷箭，外界分析认为，这将为他们接下来的演艺之路留下不小的课题。

收视、话题、全球热度「三冠王」，票房就是王道

先来看数字，这部戏的成绩真的猛到不行。 《21世纪大君夫人》首播就直接打趴同时段的竞争对手《神与律师事务所》，稳坐冠军宝座，播到第4集收视率更飙破10%。 之后即使碰上林知衍主演的强敌《我的王室死对头》，收视依旧不降反升，第10集还冲出自身最高的13%，实力相当惊人。

话题性更是「制霸」等级。 开播前就空降话题榜冠军，开播后更连续5周蝉联第一。 主角IU和边佑锡也不意外地轮流霸占演员话题榜第1、2名，完全是「病毒式扩散」的现象级热潮。



至於海外反应，那更是火到没话说。 上线后立刻空降Disney+韩国系列收视冠军，粉丝自制的相关Shorts短影片超过15万支，累计观看次数突破20亿！播出后，边佑锡和IU的个人IG追踪数也分别暴增200万与42万以上，人气用喷射机来形容都不夸张。

热潮背后的逆风：演技争议越烧越大

不过数字漂亮并不代表所有人买单。 虽然收视火爆，但对作品的评价却是正反两极，尤其是在挑剔的韩国观众眼里，有人觉得「君主立宪制」这个设定跟韩国现实氛围实在太难连结，更有人每集都在骂剧情缺乏说服力、叙事不够流畅。 而最让粉丝捏把冷汗的，还是主角们的演技争议。 IU上一部戏《苦尽柑来遇见你》才因演技大获好评，没想到这次却被点名「跟角色不熟」、「情绪表现太过重复」，让人看了有些出戏。



边佑锡状况也差不多。 自从《背著善宰跑》爆红成为新一代大势男神后，大家对他这部回归作期待值直接拉到最满。 但部份观众认为，无论是发声、表情还是情感线的表达，都有不少进步空间。 甚至有人担心，这会不会影响到他下一部作品《我独自升级》的表现。



「信任度下滑」与「全球扩张」的两难

这部戏对两位主角来说，很可能会是一次「褒贬参半」的转捩点。 在韩国国内不少人认为「明星光环跟话题性是一回事，但演技完成度真的没达到期待」，也有人批评他们忙著经营形象，反而忽略了演员本业的扎实度。



不过换个角度来看，在全球市场上两人这次确实证明了他们的「票房号召力」没掺假。 不管大家喜不喜欢这部戏，IU和边佑锡的海内外粉丝规模与内容影响力，都因此再往上跃升了一个档次。最终，《21世纪大君夫人》留给两人的，既是「大卖」的甜美果实，也是一份必须在下一部作品中「证明自己」的演技考卷。 就看他们怎么接招了。



MBC 金土连续剧《21世纪大君夫人》将於本周大结局，海外观众可在Disney+同步追看。

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