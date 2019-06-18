宣美自曝：我已经50kg了！ 看到她胖了18斤的腿之后....
明星 2019年6月18日 星期二09:39 Rui
增重可不一定是胖，南韩第一腿精宣美就完美解释了这句话。
最近，宣美在自己的IG上晒出了一张体重图，显示著50kg，在纸片人遍地的爱豆界，这个体重真的不算轻啊。 之前宣美就自曝为了北美巡回演唱会进行了体力管理，下了不少功夫，其中一项就是体重从41kg增重到49kg，而现在她又重了1kg。 但是，我们看到的宣美丝毫不显臃肿。
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不久前公开了比基尼照片中，小编发现宣美不仅没胖，腿部线条还更清晰了。 这让我们日日夜夜喊著要瘦，身体还肿肿的人上哪儿哭去。
身高166cm的宣美此前体重一直保持在40kg左右，以纤细的四肢和小蛮腰吸引人，造就了拿泳衣当舞台服的经典Look，但那时的瘦更多的是「单薄」。 增重之后的宣美，身体曲线更加完美，真正做到了前凸后翘S曲线，大腿虽然看上去比之前有肉，却也是线条紧致的「蜜大腿」。
所以宣美重了将近20斤可不是胖著玩玩儿，是为了支持超多的工作行程，再通过健康饮食和运动打造好看的肌肉线条，是在在「有预谋」地变美呀！
「图：宣美IG」
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留言/评论
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她是增加肌肉量又不是脂肪，體脂率還是很低的
而且她166才50公斤，依舊是很瘦的
44分前
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這個腿才好看
鳥仔腳不好看 為什麼很多人要以鳥仔腳作標準
2小时前