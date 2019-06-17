你们也觉得《姜食堂2》比上一季辛苦吗？安宰贤似乎真的很累、「真实朋友」宋旻浩&P.O根本没有多余对话

第1季和第2季都有看的观众，觉得如何呢？ #姜食堂 #姜食堂2
tvN综艺《姜食堂2》於上月（5月）31日首播。作为深受观众们喜爱的节目，一举一动当然备受关注。甚至宣布开业的第一天，也引来许多民众「朝圣」，排队人龙相当壮观。
节目目前播至第3集，观察下来，每道料理的做工繁复。而在上周播出的内容中，可以看到「总公司」悄悄地增加双人座位，这也表示客人更多了。
和上一季相比，这一季似乎更加辛苦。就有人在网路上讨论：「有种只在做事的感觉…第1季的时候不管多忙，还会有适当的接梗、抛梗。但第2季真的很辛苦，收音也只收到水声、切菜声，似乎连我也在工作一样。」这些话也引发大部分网友的赞同。本来想要藉著节目放松的观众，似乎因此得到「反效果」，跟著成员们一起紧张起来。
被讨论最多的，应该就是安宰贤了。在第2季里，其实他的镜头不多，每次看到他都是在料理炒年糕和炸炸物。大概是因为忙於手边的工作，连说话都有点有气无力的感觉。其实，安宰贤应该也是想要来点「反应」的，但仅只於「…很棒啊～」，这就是全部了。
第2季有新成员P.O加入。虽然大家曾表示：「多一个人手感觉有差」，但实际上是连话都说不上几句。「现实朋友」宋旻浩在洗碗的时候顺口问P.O：「泡菜饭做的还顺手吗？以后有时间，在家里做给我吃」、「熟练许多了吧？」而P.O的回答是：「嗯」、「嗯」、「嗯」。虽然可以理解为：「这就是现实朋友的相处模式～」，但另一方面应该也可以理解为：「真的忙到没有时间说多余的话了」。
看到店里人山人海…其实也反映了现实「美食店」的情况。既然事业越做越大，「总公司」下次似乎应该要思考一下经营方向和策略，因为真的变成「厨房纪录片」了！不晓得是不是与这些原因有关，《姜食堂2》的收视率从7.7%开始，陆续下降到6.5%、6.0%...当然，两季的播放时间不同：第1季是周二晚上10:50，第2季是周五晚上9:10，应该也要考虑进去。大家又有什么想法呢？
（图片来源：tvN《姜食堂2》）
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