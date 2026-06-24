韩综大地震！JTBC申请破产，《认识的哥哥》等多档节目惊传「全面停录」 ！仅2档逃过死劫

韩电视圈寒冬真的来了！陷入企业破产重整的JTBC电视台23日惊传将暂停多档人气综艺节目的拍摄作业，消息一出让广大韩综迷心碎满地。

根据韩媒《My Daily》独家掌握的消息，JTBC已下令旗下大部分综艺节目即日起暂停录制，包括长寿节目《认识的哥哥》、 《离婚熟虑营》、 《Talk派员25时》等节目通通喊卡，唯独《拜托了冰箱》和新开播的恋爱实境秀《恋爱战争》得以幸免，暂时维持正常制作。



不过对於这项「停拍令」，JTBC仅表示目前没有特别立场，不愿多做回应，更让外界对电视台的财务状况充满疑虑。业界普遍认为，这次大规模停拍与JTBC接连爆发的债务违约风暴脱不了关系。 JTBC於本月12日因未能如期偿还总额高达206亿（韩币，下同）的流动化借款，正式宣布债务违约（Default）。 紧接著14日，母公司中央控股、Contentree中央、Megabox中央、中央P&A等多家关联公司接连向法院申请法院重整程序，JTBC也在15日跟进。



首尔破产法院23日更召集JTBC等5家关联公司的负责人进行审问，进一步厘清财务状况。外界推测，在资金断链的压力下，电视台不得不勒紧裤带，先暂停制作成本较高的综艺节目止血。

目前各节目已录制的库存量播出完毕后，后续时段极有可能只能靠重播垫档。对於《认识的哥哥》这样拥有深厚感情的国民综艺，停拍消息无疑投下一颗震撼弹，观众们只能祈祷电视台能尽快度过难关，让心爱的节目早日回归萤光幕。

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