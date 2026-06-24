卖一杯才赚几个钱，每月却要帮公司养BTS！Compose Coffee加盟主怒杠总店：感受不到V的效应

韩国平价咖啡龙头「Compose Coffee」传出与BTS成员V洽谈第三年续约，却意外引爆加盟主集体反弹！

据悉这波广告费用高达73.5亿（韩币，下同），加盟主得共同分摊其中40%，相当於每间店每月需额外负担约8万韩币的广告费。许多小店老板哀号：「卖一杯美式才1500块，扣掉成本根本赚不到钱，还得帮公司养明星？」



根据韩国外食产业界22日报导，Compose Coffee近日已向全国加盟主发送广告费分摊同意案，并展开赞成与反对的投票表决。只要超过半数加盟主同意，公司就将与V签下第三次续约。 Compose Coffee从2024年首次签下V担任代言人后，广告规模从60亿一路扩大到去年的100亿，今年虽下调至73.5亿，但加盟主要负担的比率仍维持在40%，算下来每月约需缴交8万左右，一年累计约96万韩币。



这笔钱对一般小店来说真的不是小数目！有加盟主忍不住向媒体大吐苦水，直言「根本感受不到所谓的BTS效应」。一位不愿具名的店家无奈表示：「如果真像总公司说的那么有效、消费者对品牌的爱好度明显提升，那我们怎么会反弹这么大？卖一杯1500块的咖啡，每个月还要被抽广告费去请大明星，真的很无力。」他甚至透露，已有部分加盟主甚至考虑提告。

更让加盟主气愤的是他们质疑投票公正性。该加盟主指出，所有加盟主群组里几乎都是一面倒的反对声浪，但总公司公布的投票数据却显示同意率不低，让人难以信服。加盟主协商会已要求公开各分店的投票意向，却遭总公司以「恐引发加盟店间矛盾」为由拒绝，仅愿意公布整体同意与反对比率及投票参与店数。



对此Compose Coffee总公司则喊冤，强调是因为加盟主们不断要求应对竞争对手的明星行销策略，才会持续推动代言人续约。同时也强调今年已将总广告费用从100亿下调至73.5亿，加盟主每月负担金额也比去年少了约11.3%，总公司负担比率维持在60%左右，已经是业界相当高的水准。总公司也表示，聘请V担任代言人后，品牌认知度与好感度确实有显著提升，未来仍会持续与加盟主沟通，在减轻负担与强化品牌竞争力之间取得平衡。

这波「明星代言vs.小店生存」的战争，随著投票结果即将出炉，也让外界高度关注Compose Coffee与加盟主们的最终结局。

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