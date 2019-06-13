BTS防弹少年团哥哥们镜头下的田柾国：这也太好哭了吧～
明星 2019年6月13日 星期四08:00 Rui
防弹少年团柾国的《Euphoria》钢琴版全面曝光，大大刺激了ARMY们的泪腺。
录影里的画面全都是哥哥们视角下的老么柾国的模样，有他光著脚回答问题、把比当做麦克风、一边看手机一边唱歌、戴著兔耳朵帽子的各种样子，全都是生活中的柾国。
都说每个偶像团里几乎都有团宠的存在，而在防弹少年团里柾国既是忙内又是团宠，集六位哥哥的万千宠爱於一身，无论做什么都被哥哥们捧场。 哥哥们镜头下的柾国，更多的是可爱爽朗而非帅气，这也许是因为在哥哥们心中柾国只是他们的弟弟而不只是爱豆团队友吧~
看完录影的ARMY也纷纷留言称：「防弹拍的老么，我的眼泪啊」、「内心沸腾，又有点感伤」、「老么真的被哥哥们爱著啊」、「哥哥们对忙内的喜欢已经溢出了萤幕」等。
「图：YouTube」
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留言/评论
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不好意思，打擾了
香港在發生一些違反人權的事，真的很急切需要幫助😫🙏🙏🙏
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https://bit.ly/2I9PZ0l
2小时前
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果說:是六位哥哥造就現在的我，好有愛的一家人，感動😭😭
2小时前
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弟控包圍下長大的果果...完全是黃金忙內啊
3小时前