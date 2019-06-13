BTS防彈少年團哥哥們鏡頭下的田柾國：這也太好哭了吧～
明星 2019年6月13日 星期四08:00 Rui
防彈少年團柾國的《Euphoria》鋼琴版全面曝光，大大刺激了ARMY們的淚腺。
錄影裡的畫面全都是哥哥們視角下的老么柾國的模樣，有他光著腳回答問題、把比當做麥克風、一邊看手機一邊唱歌、戴著兔耳朵帽子的各種樣子，全都是生活中的柾國。
都說每個偶像團裡幾乎都有團寵的存在，而在防彈少年團裡柾國既是忙內又是團寵，集六位哥哥的萬千寵愛於一身，無論做什麼都被哥哥們捧場。 哥哥們鏡頭下的柾國，更多的是可愛爽朗而非帥氣，這也許是因為在哥哥們心中柾國只是他們的弟弟而不只是愛豆團隊友吧~
看完錄影的ARMY也紛紛留言稱：「防彈拍的老么，我的眼淚啊」、「內心沸騰，又有點感傷」、「老么真的被哥哥們愛著啊」、「哥哥們對忙內的喜歡已經溢出了螢幕」等。
「圖：YouTube」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
-
不好意思，打擾了
香港在發生一些違反人權的事，真的很急切需要幫助😫🙏🙏🙏
請大家幫幫忙分享並聯署，你的一分力對我們都很重要🙏🙏無盡感激
https://bit.ly/2I9PZ0l
2小時前
-
-
果說:是六位哥哥造就現在的我，好有愛的一家人，感動😭😭
2小時前
-
弟控包圍下長大的果果...完全是黃金忙內啊
2小時前