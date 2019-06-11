他是《Produce X 101》最抢手的主唱！他还有位红极一时的爱豆姐姐

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《Produce X 101》精彩不断，上周的Position评价中，一匹黑马闪耀全场，连明星学员金耀汉都被他打败，而他还有一个另外的身份，就是前女团Secret成员韩善花的弟弟韩胜宇。

韩胜宇其实在2016年作为VICTON的一员出道，但该团并未大火，因此韩胜宇作为「中古新人」站上了《Produce X 101》的舞台。在出道之前，2010年韩胜宇曾在姐姐韩善花出演的《青春不败》中亮相，和姐姐相似的外貌当时就引发了热议。



除了帅气的外表之外，韩胜宇最让人津津乐道的还是他的嗓音和歌唱实力。 刚刚结束的Position评价中，作为首轮排名冠军的金耀汉想要挑战歌唱环节，选曲一结束他就希望自己的队友中能够有韩胜宇，其他组也纷纷希望韩胜宇加入，可见他的歌唱实力有多强。



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而韩胜宇也不负所望，在歌曲评价中打败了超人气学员金耀汉，登顶小组第一，他稳定醇厚的嗓音完美诠释了《遇见你》，得知夺得第一之后，韩胜宇自己都不敢相信。 也因为这一轮比赛，他的排名大幅度提升，从淘汰边缘的第35名一跃成为第13名。



「图：《Produce X 101》」

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