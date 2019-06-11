金Samuel IG宣布独立活动！BRAVE娱乐：「金母单方面解约，将采取法律手段」

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昨日，BRAVE娱乐发布官方声明，表示「从金Samuel母亲那边收到了单方面的解约通知。 」

金Samuel本月8日在个人IG上留言称：「想在这里最先告诉各位粉丝，我将从现在开始单独活动。 将通过各种途径和大家交流，很快就会带来好听的歌曲和表演。」

但是，他在做出这一发言时，与所属社BRAVE娱乐的关系似乎并没有理清。 上个月底就有传闻说金Samuel准备离开所属社，同时金Samuel在IG上贴出的不少内容都意味深长，如「其他的路」、「一定要相信我，都会变好的」、「不要担心，我爱你们，Garnet（注：粉丝名）」， 据推测也是暗示即将离开这间带他出道的公司。



对於金Samuel的独立活动言论，所属社BRAVE娱乐上月底还表示「没有的事，正在和金Samuel准备美国活动」，昨日终於发表声明回应：「 金Samuel还是未成年人，其母亲与公司发生意见冲突，因此从金Samuel母亲方面收到了单方面的专属合约不存在确认通知书。 」

BRAVE娱乐强调：「我公司2014年与金Samuel签约到现在，一直在各方面给予诚实的支援，为艺人的成长和艺人管理业务进行慷慨投资，在所有方面都忠实地执行工作。 目前我公司与金Samuel仍然维持合法合约，没有给予任何不妥当的待遇。 我公司将在合适的流程范围内，与金Samuel采取法庭对应。 」



有分析称，金Samuel如果无法和所属社达成协议，可能也会像姜丹尼尔一样走上与公司打官司的道路。

（图源：金Samuel IG）

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