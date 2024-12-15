【韩网热门】韩智贤节目中喝断片！网友吐槽：一点都不可爱

女演员韩智贤最近做客了申东烨的YouTube综艺《碰杯哥》（又译干杯哥、心酸的哥哥）。

该节目的风格是边喝酒边聊天，韩智贤也不例外，只是节目录制到一半她就喝醉了，醉醺醺的模样引发广泛关注。



韩国网友评论：

1. 我都替她尴尬

2. 她这个样子应该要剪掉啊，而且节目上也不能灌醉她吧

3. 我真很不喜欢看人喝醉

4. 可是她这个样子好可爱啊

5. 老实说，醉成这样真的不可爱

6. 主持人有问题，嘉宾已经是成年人了吧，应该知道自己的酒量啊，不能控制一下吗

7. 已经醉到不能算可爱的程度了，是耍酒疯，为什么不剪掉？？

8. 为什么喝酒综艺越来越多了，真的很不喜欢

9. 真的没办法觉得她可爱

10. 确实有点过分了

11. 醉得蛮厉害的，算是黑历史了

12. 很讨厌这档节目，喜欢灌嘉宾酒，越是不熟越是喜欢灌酒

13. 喝酒节目有害

14. 我真的觉得丢人，虽然她可能酒醒后酒不记得了，但在不喝酒的人看来就是在耍酒疯啊

15. 把综艺节目做出了风月场所的感觉

16. 只有我觉得她很可爱吗???

17. 喝酒醉成这样真的很讨厌，她明明清醒的时候就足够可爱了啊，应该要剪掉才对啊

18. 为什么要在节目上喝酒??? 醉成这样被观众看到，她也觉得没关系吗？？

19. 等她酒醒了会觉得很尴尬吧??? 不知道什么样的人会喜欢这类节目

20. 明明是来宣传作品的，应该要控制一下啊

21. 之前看到不喝酒的嘉宾来上节目，他们也一直劝人喝酒，劝人家喝一杯，其实拒绝了也不好

22. 酒，百害而无一利

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