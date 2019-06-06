李寿根、李伊庚确定出演XtvN新综艺《Player》！在不能笑的情况下...必须忍著完成各自的任务！
综艺 2019年6月6日 星期四15:03 Yuan
看到李寿根哪还能憋笑啦！！他又接下新节目，而殷志源也将发行SOLO专辑，看来冰岛行又....XDDD
XtvN新综艺《Player》是一档在不能笑的情况下，由Player们必须忍著微笑完成各自的任务，在无法预测的情况下，互相憋笑的情况和爆笑的元素成为了节目的看点。而XtvN方面也表示：「李寿根、李伊庚确定出演，节目预计在7月播出。」
李寿根除了《认哥》、Youtube频道外，今年还陆续出演《傻瓜们的监狱生活》、《什么都能问》、《新入社员诞生记-Good People》等节目，还有上周首播的《姜食堂2》，与殷志源搭挡的《完美搭档》也将在6月播出，真的很认真排满行程呢（笑）！
而刚结束《加油吧威基基2》拍摄的李伊庚，之前曾出演过《被子外面很危险》，当时在节目中和其他的「宅男」们相处得很好，让观众看到他不同的一面。这次会在《Player》中展现什么样的艺能感，也令人期待呢！
（图：TVDaily、HB Entertainment、tvN、JTBC）
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