《PRODUCE X 101》练习生被鬼吓到反应大不同！「巨人宝宝」南道贤：「摄影导演，请陪在我身边吧！」
综艺 2019年6月4日 星期二14:59 Yuan
《PRODUCE》系列在公布第一次排名中，都会穿插著一些花絮，最经典的莫过於当他们认真的对著镜头讲话时，都会有鬼突然冲出来吓他们。
而练习生们不同的反应，也成为许多人讨论的话题，相信有不少人看到这段都是全程大笑吧！像是金曜汉、金敏绪原本以为结束了，在开门后又看到鬼，整个吓到跌倒XD
「最小的练习生」南道贤看到鬼之后整个尖叫：「OH MY GOD！对不起～OH MY GOD！」甚至还在摄影棚大跳还跑到摄影导演旁：「摄影导演，请陪在我身边吧！请陪在我身边吧，抱歉！」让不少观众表示只有在这个时候和袜子破洞的时候，才像14岁呢（笑）！
金敏圭看到鬼完全不惊吓，还很有礼貌地90度鞠躬向每个鬼问好；孙东杓还试著沟通：「该怎么做比较好。」；李翰洁则非常淡定，害鬼还自己凄凉退场。
《PRODUCE X 101》在上周也进行了第一轮淘汰，前10名分别是金曜汉、金敏圭、宋亨俊、金宇硕、李垠尚、南道贤、孙东杓、宋有彬、具正模和咸元真，而第11名则是非出道组中选四轮投票最高的，不知道这次的前10名，有没有你的Pick呢？
（图：Mnet）
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