《新入史官具海玲》公开剧本阅读现场！申世景、车银优、朴基雄、李知勋、朴智贤等出席
韩剧 2019年6月4日 星期二14:11 JiaJia
《新入史官具海玲》预计於下月（7月）接档《春夜》（主演：韩志旼、丁海寅）首播，近期公开剧本阅读现场。
《新入史官具海玲》由《所罗门的伪证》金浩修编剧执笔，以动荡的19世纪初为背景，而受到性别歧视的女士们作为主人公，描述她们力图改变「男女有别、贵贱之分」，也是桃源大君李林与手足无措的新人女士官具海玲的浪漫故事。除主角申世景、车银优的唯美剧照外，剧组也於近期公开剧本阅读现场。
申世景饰演「具海玲」，她的兴趣是阅读西洋书籍，崇拜的人物是伽利略，她是不结婚而不是嫁不出去，是19世纪汉阳的问题女子。
车银优饰演桃源大君「李林」，他是被关在宫里的孤独母胎SOLO王子，宫外则是汉阳人气最高的恋爱小说家。在过著双重生活的日子里，他与正直的士官、合法的跟踪狂「具海玲」结缘，孕育出爱情。
朴基雄饰演「李镇」。他是李林的哥哥，为保护百姓而选择艰难道路的王世子，非常爱惜弟弟的人物。在剧中对宫廷启用女士官起关键性作用。
李知勋饰演「闵宇源」，隶属艺文馆的正七品奉教。有著俊秀外貌，同时也是朝鲜建国以来势力最高的左议政「闵益平」的小儿子。不依靠父亲权利而是按照原则行动的人物。怀抱著过去的伤痛，在平静生活中与史官具海玲相遇后发生变化。
而曾出演《恩珠的房间》、《我身后的陶斯》等影剧作品的朴智贤，也加盟《新入史官具海玲》。
（图片来源：MBC《新入史官具海玲》）
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