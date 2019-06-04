《PRODUCE X 101》練習生被鬼嚇到反應大不同！「巨人寶寶」南道賢：「攝影導演，請陪在我身邊吧！」
綜藝 2019年6月4日 星期二14:59 Yuan
《PRODUCE》系列在公布第一次排名中，都會穿插著一些花絮，最經典的莫過於當他們認真的對著鏡頭講話時，都會有鬼突然衝出來嚇他們。
而練習生們不同的反應，也成為許多人討論的話題，相信有不少人看到這段都是全程大笑吧！像是金曜漢、金敏緒原本以為結束了，在開門後又看到鬼，整個嚇到跌倒XD
「最小的練習生」南道賢看到鬼之後整個尖叫：「OH MY GOD！對不起～OH MY GOD！」甚至還在攝影棚大跳還跑到攝影導演旁：「攝影導演，請陪在我身邊吧！請陪在我身邊吧，抱歉！」讓不少觀眾表示只有在這個時候和襪子破洞的時候，才像14歲呢（笑）！
金敏圭看到鬼完全不驚嚇，還很有禮貌地90度鞠躬向每個鬼問好；孫東杓還試著溝通：「該怎麼做比較好。」；李翰潔則非常淡定，害鬼還自己淒涼退場。
《PRODUCE X 101》在上週也進行了第一輪淘汰，前10名分別是金曜漢、金敏圭、宋亨俊、金宇碩、李垠尚、南道賢、孫東杓、宋有彬、具正模和咸元真，而第11名則是非出道組中選四輪投票最高的，不知道這次的前10名，有沒有你的Pick呢？
（圖：Mnet）
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