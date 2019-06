天使丹下凡!《仅此一次的爱情》金明洙亲自献声OST自己演、自己唱~ SM艺人8月将在东京举行家族演唱会!SJ希澈、少时俞利、f(x) Victoria、EXO LAY & D.O.等不参加 韩妞太有才!网友公认2019男友最难忘情人节礼物 刘亚仁&刘在明合作新片《连声音都没有》7月开拍 BTS防弹少年团《Boy With Luv》MV用宝宝滤镜超可爱,快来打包带回家!!! 崔钟训被拘留!本人要求重审但被法院驳回 果然是艺人中的艺人啊!IU拍新戏宋慧乔送咖啡车应援 《0.0赫兹》郑恩地:还没接到演出提案前,我就是这漫画的铁粉! 竟在申世景&Apink普美房间安装偷拍摄像头!离谱工作人员或被判有期徒刑2年 《Produce X 101》这位学员等待唤名吓到爆哭!李栋旭的举动太令人动心了♥ 宣美演唱会太性感惹火~大开双腿露底裤!歌迷们表示很不淡定XD 《超人回来了》文熙俊一家要亮相~韩网民:想洗白?没门!

这版本男孩们的眼神更有魅力了怎么回事~!

最近相当流行的宝宝滤镜让许多人回到孩童时期,可爱的脸蛋总能引起网友们热烈的讨论,但有看过换一整组人马的版本吗?

网友自制了一段影片是关於防弹少年团热门曲《Boy With Luv》,七位成员瞬间变回小男孩,搭配歌声相当可爱,这根本不是《Boy With Luv》而是《Baby With Luv》啦!



▼一起来看看成员们用了宝宝滤镜后的可爱萌样吧!



(Cr. SoPeachii)

是不是有够可爱的~!!!只能选一个….你要带谁回家~???XD

PS:五五身真的太无敌可爱了啦!!!

