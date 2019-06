天使丹下凡!《僅此一次的愛情》金明洙親自獻聲OST自己演、自己唱~ SM藝人8月將在東京舉行家族演唱會!SJ希澈、少時俞利、f(x) Victoria、EXO LAY & D.O.等不參加 韓妞太有才!網友公認2019男友最難忘情人節禮物 劉亞仁&劉在明合作新片《連聲音都沒有》7月開拍 BTS防彈少年團《Boy With Luv》MV用寶寶濾鏡超可愛,快來打包帶回家!!! 崔鍾訓被拘留!本人要求重審但被法院駁回 果然是藝人中的藝人啊!IU拍新戲宋慧喬送咖啡車應援 《0.0赫茲》鄭恩地:還沒接到演出提案前,我就是這漫畫的鐵粉! 竟在申世景&Apink普美房間安裝偷拍攝像頭!離譜工作人員或被判有期徒刑2年 《Produce X 101》這位學員等待喚名嚇到爆哭!李棟旭的舉動太令人動心了♥ 宣美演唱會太性感惹火~大開雙腿露底褲!歌迷們表示很不淡定XD 《超人回來了》文熙俊一家要亮相~韓網民:想洗白?沒門!

這版本男孩們的眼神更有魅力了怎麼回事~!

最近相當流行的寶寶濾鏡讓許多人回到孩童時期,可愛的臉蛋總能引起網友們熱烈的討論,但有看過換一整組人馬的版本嗎?

網友自製了一段影片是關於防彈少年團熱門曲《Boy With Luv》,七位成員瞬間變回小男孩,搭配歌聲相當可愛,這根本不是《Boy With Luv》而是《Baby With Luv》啦!



▼一起來看看成員們用了寶寶濾鏡後的可愛萌樣吧!



(Cr. SoPeachii)

是不是有夠可愛的~!!!只能選一個….你要帶誰回家~???XD

PS:五五身真的太無敵可愛了啦!!!

