《姜食堂2》P.O乔迁宴 宋旻浩送上珍藏的「自画像」当礼物！殷志源：「这一点都不像你啊」
综艺 2019年6月3日 星期一11:53 JiaJia
委屈巴巴的「宋画伯」，又可爱、又好笑～XD #你们来看像不像 #姜食堂2
tvN人气综艺《姜食堂2》於上周五（31日）首播！收视率平均7.7%、最高9.7%， 为同时段收视冠军。开店过程中虽然不断说著：「要尊重、要关心」，大家却总是忍不住叨念，偶尔还会露出不耐烦的模样，「言行不一」让观众们觉得好笑。
值得一提的是，在节目开头为「事前会议」兼「P.O乔迁宴」，所以大家纷纷往P.O家中聚集。殷志源和安宰贤先后到达，大概是因为许久不见，两人为了一些小事而「斗嘴」，P.O显得不太能适应，还好至亲好友宋旻浩随后抵达，还带来礼物。
P.O不愧是「现实好友」，看到宋旻浩拿著的「礼物」，一开始是拒绝的。但宋旻浩表示：「怎么了？这可是我最珍惜的画耶」P.O说：「那又怎样，你最珍惜的又怎么了？」展现吵吵闹闹的一面。一旁的哥哥们觉得弟弟们很有趣，并说：「给我们看看吧～」，由P.O亲手拆礼物。
锵、锵！「宋画伯」最珍惜的画，先来欣赏一下～殷志源仔细瞧了瞧，忍不住问：「这是什么？狗和鸟还是什么？」引发爆笑。
宋旻浩说：「那是我！」殷志源震惊XD
宋旻浩显得「有点受伤」，殷志源大喊：「这怎么会是你啊，这一点都不像你！」网友们看到此片段，也纷纷留言：「大概是我们凡人不懂的艺术吧XD」
（图片、影片来源：tvN《姜食堂2》）
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留言/评论
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哈哈哈哈~雖然悟不了宋畫伯的藝術創作，但那圖上的頭(臉)很明顯是宋神指本人無誤。
1小时前
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Chikei SioRazaquen IPHiumannatalie ChanTaki Chan睇睇睇！
1小时前
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