ARMY们的「逆袭」，这次终於换他们成功弄哭了BTS防弹少年团XD
明星 2019年6月3日 星期一13:22 Rui
演唱会上经常会发生一些让歌手、歌迷们激动到热泪盈眶的事情，最近在英国开唱的世界豆防弹少年团就因为台下数万名的粉丝而哭倒在了舞台上。
6月2日，防弹少年团站上了英国伦敦的Wembley温布利体育场，看到座无虚席的观众席，成员们只能用卖力演出回馈所有的粉丝。 而ARMY们也为了最爱准备了特别的惊喜。 安可舞台之前，歌迷们合唱了防弹少年团的《花样年华Young Forever》，这是2016年发售的BTS专辑中收录曲， 描写的是演唱会后成员们看到空空的观众席而感受到的空虚与对舞台的热情等多重复杂的心情。
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当成员们听到ARMY们合唱起这首《花样年华Young Forever》后忍不住惊讶，被全场粉丝感动得红了眼眶。 JIMIN更是一时没忍住泪洒舞台，用胳膊捂住了脸。 而柾国甚至哭著坐在了地上。 JIN说：「真的很惊讶，这辈子我都不会忘了这一幕。 」JIMIN也说：「这是最让我受到安慰的歌，真的很想和大家一起唱，谢谢你们，今天真的很幸福，我爱你们。 」V也说道：「谢谢你们带来这样的感动，我绝对不会忘记，明年我们一定会重新站在伦敦。 」
「图：YouTube、twitter」
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