泪奔！蔡贞安新片首映竟逼出《咖啡王子1号店》「19年世纪大合体」！孔刘、尹恩惠都来了

女演员蔡贞安主演的新电影《为了现在》昨日（23日）举行VIP试映会，现场星光熠熠，但最让粉丝暴动的，莫过於2007年经典韩剧《咖啡王子1号店》的主要演员们竟然「全员到齐」力挺！罕见的合体场面瞬间掀起满满回忆杀。

试映会现场众星云集，包括金智锡、李贤伊、庭沼珉、都想友、张熙轸、李美度等艺人都到场支持。 但当《咖啡王子1号店》成员一一现身时，全场气氛立刻沸腾！女主角尹恩惠特地捧著花束前来，一见到蔡贞安就甜喊：「这花是特别选来跟姐姐一样美的！」暖心告白让现场瞬间融化。



紧接著金材昱虽戴著口罩悄悄入场，但随即爆料：「（金）东旭也来了，我们一起来的！」原来另一位同剧演员金东旭也低调同行。 就在大家还在惊呼时，当年红遍全亚洲的男主角孔刘，也戴著鸭舌帽与口罩「全副武装」现身，蔡贞安一看到他立刻冲上前热情拥抱，展现19年不变的好交情。



孔刘一进场就被蔡贞安开设的YouTube频道「蔡贞安TV」摄影机吸引，忍不住对著镜头笑问：「什么是蔡贞安TV啊？」展现私下调皮的一面。 而在电影正式开始前的舞台问候环节，孔刘和尹恩惠更并肩而坐，专注凝视台上的蔡贞安，画面被粉丝疯赞是「青春的回忆」！





《咖啡王子1号店》当年以青春热血与甜蜜爱情风靡亚洲，也是许多韩剧迷心中的神作。 如今虽然时光飞逝，但主角们的好感情依旧，这次为了力挺蔡贞安难得齐聚，让大批剧迷激动直呼：「活久见！」、「看到他们同框都要哭了！」更纷纷敲碗希望原班人马能再合作，重现当年的经典感动。



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