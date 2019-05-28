TWICE SANA演唱会上首次吐露「日本新年号风波」心声：那时的我很害怕
明星 2019年5月28日 星期二08:11 Rui
TWICE成员SANA第一次表露了关於日本新年号发言引发争议的心声。
5月26日，TWICE在首尔举办了演唱会，末尾的安可舞台上成员们一一坦露了感想，SANA就提及了前不久发生的日本新年号发言事情。 SANA表示：「最近有了很多想法，现在我开始明白，受到大家的喜爱是一件多么重要、多么需要去肩负责任的事情，大家那样喜欢我，我也理应去珍惜才对。之前是我做得不好。每个人的个性和想法都不同， 一句话可能会有各种各样的理解，可我之前却不懂这些，虽然我并不是有意为之，但确实让粉丝们失望了，我知道粉丝们一直在为我担心，可当时我并不像现在能这么理解。 」
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SANA还称：「我很珍惜现在眼前的这些粉丝，我认为这真的是一件需要有责任感的事，粉丝们能陪伴在我的身边，对我来说已经是莫大的鼓励。 在经历许多痛苦的时候，也曾想过要是眼前的粉丝都消失了该怎么办，那时候特别畏惧和害怕正视前方，但能感受到大家对我鼓励胜过平时，这也让自己有了‘我要坚强起来，要坚持守护这些守护我的粉丝’的想法。 」
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留言/评论
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沒什麼好道歉的，自己國家本來這樣做就很正常
5小时前
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不就是日本新年號韓國人到底敏感什麼 韓國那麼多值得罵的地方偏偏要罵我們ONCE的SANA 這樣對嗎
3小时前
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而且Twice在日本也超紅的，她本人又是日本人，韓國民情真的很有事
4小时前
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Sana 不要哭 這不是你的錯
錯只在於那個記者跟愛亂功擊的網友😡😡😡😡😡😡
不用把過錯怪到自己
看你這樣once我們真的很心疼妳😭😭😭😭😭😭
5小时前