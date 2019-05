TWICE SANA演唱会上首次吐露「日本新年号风波」心声：那时的我很害怕

TWICE成员SANA第一次表露了关於日本新年号发言引发争议的心声。

5月26日,TWICE在首尔举办了演唱会,末尾的安可舞台上成员们一一坦露了感想,SANA就提及了前不久发生的日本新年号发言事情。 SANA表示:「最近有了很多想法,现在我开始明白,受到大家的喜爱是一件多么重要、多么需要去肩负责任的事情,大家那样喜欢我,我也理应去珍惜才对。之前是我做得不好。每个人的个性和想法都不同, 一句话可能会有各种各样的理解,可我之前却不懂这些,虽然我并不是有意为之,但确实让粉丝们失望了,我知道粉丝们一直在为我担心,可当时我并不像现在能这么理解。 」



SANA还称:「我很珍惜现在眼前的这些粉丝,我认为这真的是一件需要有责任感的事,粉丝们能陪伴在我的身边,对我来说已经是莫大的鼓励。 在经历许多痛苦的时候,也曾想过要是眼前的粉丝都消失了该怎么办,那时候特别畏惧和害怕正视前方,但能感受到大家对我鼓励胜过平时,这也让自己有了‘我要坚强起来,要坚持守护这些守护我的粉丝’的想法。 」

I can’t understand what she’s saying but my heart feels for Sana maybe because her message is so sincere that it transcends any language barrier Its okay to cry bb we got youpic.twitter.com/9NaCmulpC5