TWICE将诞生首名演员！多贤将演出电影，与《魔鬼的计谋》脑性男河锡辰合作

近日有消息，TWICE将有第一名挑战演技的成员，多贤将演出电影《全力冲刺》搭档知名演员河锡辰。

多贤生涯曾随著TWICE多次在综艺上演出情境剧，个人则主演过几支MV，出道前就演了当红师兄GOT7〈Stop stop it〉MV，去年也演了同门的DAY6 Young K〈nothing but〉MV。而接下来，多贤将演出电影《全力冲刺》。



统合各大媒体报导，《全力冲刺》是部独立电影，描述短跑运动员「姜具英」生涯巅峰已到尽头，燃烧最后火花全力冲刺的故事，是以实际韩国田径纪录保持人、在400公尺接力赛时隔37年为韩国夺铜（2022杭州亚运）的金国荣选手之故事为范本，导演为李承勋。

▼金国荣



饰演主角「姜具英」的是前阵子以Netflix益智竞赛节目《魔鬼的计谋》再度爆红的演员河锡辰，「姜具英」是刷新韩国30年来田径项目100米纪录的保持人，不过打破纪录后的10年，他在颠峰的尽头并不快乐，甚至后悔。多贤饰演何种角色并未曝光，另外也传出《契约有情》《魅惑之人》李新英参演，饰演一名原本梦想成为足球选手的短跑运动员。

▼河锡辰



▼李新英



《全力冲刺》预计本月开拍。

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