TWICE SANA演唱會上首次吐露「日本新年號風波」心聲：那時的我很害怕
明星 2019年5月28日 星期二08:11 Rui
TWICE成員SANA第一次表露了關於日本新年號發言引發爭議的心聲。
5月26日，TWICE在首爾舉辦了演唱會，末尾的安可舞台上成員們一一坦露了感想，SANA就提及了前不久發生的日本新年號發言事情。 SANA表示：「最近有了很多想法，現在我開始明白，受到大家的喜愛是一件多麼重要、多麼需要去肩負責任的事情，大家那樣喜歡我，我也理應去珍惜才對。之前是我做得不好。每個人的個性和想法都不同， 一句話可能會有各種各樣的理解，可我之前卻不懂這些，雖然我並不是有意為之，但確實讓粉絲們失望了，我知道粉絲們一直在為我擔心，可當時我並不像現在能這麼理解。 」
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SANA還稱：「我很珍惜現在眼前的這些粉絲，我認為這真的是一件需要有責任感的事，粉絲們能陪伴在我的身邊，對我來說已經是莫大的鼓勵。 在經歷許多痛苦的時候，也曾想過要是眼前的粉絲都消失了該怎麼辦，那時候特別畏懼和害怕正視前方，但能感受到大家對我鼓勵勝過平時，這也讓自己有了‘我要堅強起來，要堅持守護這些守護我的粉絲’的想法。 」
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留言/評論
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沒什麼好道歉的，自己國家本來這樣做就很正常
6小時前
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不就是日本新年號韓國人到底敏感什麼 韓國那麼多值得罵的地方偏偏要罵我們ONCE的SANA 這樣對嗎
3小時前
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而且Twice在日本也超紅的，她本人又是日本人，韓國民情真的很有事
5小時前
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Sana 不要哭 這不是你的錯
錯只在於那個記者跟愛亂功擊的網友😡😡😡😡😡😡
不用把過錯怪到自己
看你這樣once我們真的很心疼妳😭😭😭😭😭😭
5小時前