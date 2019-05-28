回归才2天活动就中断！Berry Good队长邰贺上传亲笔信，表示合约到期将中断活动并退队！
KPOP 2019年5月28日 星期二08:30 Yuan
Berry Good在25日发行了第三张迷你专辑《FANTASTIC》，但在回归2天（27日），队长邰贺在IG公开手写信传达退队的消息，让不少粉丝都非常震惊。
邰贺写下：「大家好，我是Berry Good的队长邰贺，向大家传达两个消息。第一是经过空白期后回归的Berry Good，非常感谢大家的等待和支持。第二是我和JTG娱乐的合约到期，将会中断Berry Good的活动并退队。」
「非常感谢一直以来给予的关心和爱，因为没能和粉丝一起觉得很遗憾。Berry Good的成员祚弦、徐律、世馨、高云和我直到现在也为了梦想努力，为对方加油、鼓励，以后也请多多关注和喜爱Berry Good。我以后会以新的样貌回报大家的，对一直以来喜爱Berry Good的粉丝们，真心的感谢。」
Berry Good在2014年成立，期间经历过成员的变动，多艺则因健康因素没有参加这次的回归。而JTG娱乐方面也表示：「因为邰贺合约到期，加上成员们都负伤，这次的专辑活动很难继续进行，为一直等待我们的粉丝和相关人员传达歉意。」
（图：IG@taeha.yoo、JTG）
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