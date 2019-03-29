BLACKPINK 再度与 Teddy 携手 〈Kill This Love〉全员团体照风格丕变！
KPOP 2019年3月29日 星期五12:05 施乃琪
BLACKPINK 在海外巡演期间与 YG 身处舆论焦点之际突袭回归，新作品〈Kill This Love〉可谓肩负不小责任，光是预告照就气势十足！
经过 Lisa、Jennie、Jisoo 和 Rosé 的个人概念照后，YG Entertainment 在今天（29 日）上午终於公开了 BLACKPINK 的团体画报。
BLACKPINK 为了即将发行的新单曲〈Kill This Love〉换上前所未见的风格，从妆容、发色到造型都褪去了华丽光芒，改而配备隐隐带有压迫感的浓厚深色，在团体画报里的废墟背景中显得格外霸气。
〈Kill This Love〉依旧由 BLACKPINK 出道至今合作的 Teddy 操刀制作，全曲以力道强劲的鼓声贯串，舞蹈方面更是一举邀来 4 位编舞家参与，被看好成为超越 “DDU-DU DDU-DU “ 的作品。
在 4 月 5 日发行〈Kill This Love〉后，BLACKPINK 也将於 12、19 两日参加美国知名音乐节《Coachella》，而北美巡回演唱会也将於 17 日自洛杉矶开跑。
（照片来源：YG Entertainment）
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