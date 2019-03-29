BLACKPINK 再度與 Teddy 攜手 〈Kill This Love〉全員團體照風格丕變！
KPOP 2019年3月29日 星期五12:05 施乃琪
BLACKPINK 在海外巡演期間與 YG 身處輿論焦點之際突襲回歸，新作品〈Kill This Love〉可謂肩負不小責任，光是預告照就氣勢十足！
經過 Lisa、Jennie、Jisoo 和 Rosé 的個人概念照後，YG Entertainment 在今天（29 日）上午終於公開了 BLACKPINK 的團體畫報。
BLACKPINK 為了即將發行的新單曲〈Kill This Love〉換上前所未見的風格，從妝容、髮色到造型都褪去了華麗光芒，改而配備隱隱帶有壓迫感的濃厚深色，在團體畫報裡的廢墟背景中顯得格外霸氣。
〈Kill This Love〉依舊由 BLACKPINK 出道至今合作的 Teddy 操刀製作，全曲以力道強勁的鼓聲貫串，舞蹈方面更是一舉邀來 4 位編舞家參與，被看好成為超越 “DDU-DU DDU-DU “ 的作品。
在 4 月 5 日發行〈Kill This Love〉後，BLACKPINK 也將於 12、19 兩日參加美國知名音樂節《Coachella》，而北美巡迴演唱會也將於 17 日自洛杉磯開跑。
（照片來源：YG Entertainment）
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