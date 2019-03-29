《女神降临》女主人选这三位呼声最高！这么美的她们要怎么演「妆前丑小鸭」？

韩剧掀起了漫改剧的热潮，大热的《金秘书为何那样》、《我的ID是江南美人》都改编自超高人气漫画。 前不久又传出人气的网漫《女神降临》也要真人化啦！
画的是自己？！网漫《女神降临》美女作家首度公开长相，网友惊为天人～
消息一出原作迷和网民们就纷纷兴奋地提出自己希望的女主角，呼声最高的就是这三位啦！女主角任朱静，平时是个满脸青春痘的平凡学生，但化妆之后却是个回头率100%的超级大美女。 再加上一头飘逸的长直发，真的就是女神降临。
作为爱豆界的神颜代表者，Irene拥有360度无死美貌，就连不少爱豆都无法否认她的神仙颜值。 她眼里闪著点点星光，散发著与生俱来令人难以抵挡的魅力。 不过，素颜的Irene也有著天仙容颜，如果是她担任女主角要如何刻画素颜容貌呢？
IZ*ONE的金珉周的呼声也极高。 参加《Produce 101》时，她就有「颜霸」之称，尤其是一双小鹿斑比一样的大眼睛看得人心砰砰直跳，一头温婉的长发更是为她增添了婉约文静的气质。
最后一位就是AOA的雪炫啦。 雪炫的姣好身材和清纯美颜无论是在业界还是粉丝圈都已经得到了认可。 她前凸后翘的S曲线和漫画中的女主角身材完全一样。
「图：网路」
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