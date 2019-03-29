《女神降臨》女主人選這三位呼聲最高！這麼美的她們要怎麼演「妝前醜小鴨」？

韓劇掀起了漫改劇的熱潮，大熱的《金秘書為何那樣》、《我的ID是江南美人》都改編自超高人氣漫畫。 前不久又傳出人氣的網漫《女神降臨》也要真人化啦！
畫的是自己？！網漫《女神降臨》美女作家首度公開長相，網友驚為天人～
消息一出原作迷和網民們就紛紛興奮地提出自己希望的女主角，呼聲最高的就是這三位啦！女主角任朱靜，平時是個滿臉青春痘的平凡學生，但化妝之後卻是個回頭率100%的超級大美女。 再加上一頭飄逸的長直發，真的就是女神降臨。
作為愛豆界的神顏代表者，Irene擁有360度無死美貌，就連不少愛豆都無法否認她的神仙顏值。 她眼裡閃著點點星光，散發著與生俱來令人難以抵擋的魅力。 不過，素顏的Irene也有著天仙容顏，如果是她擔任女主角要如何刻畫素顏容貌呢？
IZ*ONE的金珉周的呼聲也極高。 參加《Produce 101》時，她就有「顏霸」之稱，尤其是一雙小鹿斑比一樣的大眼睛看得人心砰砰直跳，一頭溫婉的長髮更是為她增添了婉約文靜的氣質。
最後一位就是AOA的雪炫啦。 雪炫的姣好身材和清純美顏無論是在業界還是粉絲圈都已經得到了認可。 她前凸後翹的S曲線和漫畫中的女主角身材完全一樣。
「圖：網路」
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