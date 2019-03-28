Highlight 东云预告删除 Instagram　呼吁粉丝放心「请大家不用担心或多想！」

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Instagram 俨然是当代明星与粉丝互动的重要管道，不过 Highlight 老么东云便透露自己因并不特别享受而准备注销帐号，但同时也送上别的好消息，透露将发行新歌并举行演唱会！

东云今天（28 日）在自己的 Instagram 上发出以记事本写好的公告并附上「拜托」手势与一颗爱心，文中表示：「以后我想透过推特和公司的 SNS 来向大家传达消息！大概在这星期六、日左右就会注销 Instagram 帐号。」

对於突如其来的消息，东云解释道：「并没有发生什么事情，我的心情也没有什变化！只是因为我并没有（对 Instagram）乐在其中，想了几个月之后才上传了这篇，所以请大家不用担心也不用多想，也不用说说『东云啊，你没事吧？』真的哦！！！我真的没事！！」

在反覆请粉丝不用担心后，东云也透露：「请大家多多支持积下来的新歌和演唱会，我们再过一阵子就要见面了。我会多用推特的，可以的话也请大家翻译成其他语言，请海外粉丝们一点都不用担心，谢谢你们。」随著这篇公告发出，虽然有些粉丝仍显露出不舍或担心的情绪，但不少人也仅单纯地留下「加油」或自发地翻译了内文供海外粉丝参考。

另一方面，东云将於 5 月 9 日以义警身份入伍，公司也尊重本人的意愿将不会公开报到地点及时间；无论如何，相信喜欢东云的 Light 们以后除了 Instagram，还是会透过其他管道继续关心他吧！



（照片来源：highlight_dw、Around US）

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