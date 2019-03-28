Highlight 東雲預告刪除 Instagram　呼籲粉絲放心「請大家不用擔心或多想！」

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Instagram 儼然是當代明星與粉絲互動的重要管道，不過 Highlight 老么東雲便透露自己因並不特別享受而準備註銷帳號，但同時也送上別的好消息，透露將發行新歌並舉行演唱會！

東雲今天（28 日）在自己的 Instagram 上發出以記事本寫好的公告並附上「拜託」手勢與一顆愛心，文中表示：「以後我想透過推特和公司的 SNS 來向大家傳達消息！大概在這星期六、日左右就會註銷 Instagram 帳號。」

對於突如其來的消息，東雲解釋道：「並沒有發生什麼事情，我的心情也沒有什變化！只是因為我並沒有（對 Instagram）樂在其中，想了幾個月之後才上傳了這篇，所以請大家不用擔心也不用多想，也不用說說『東雲啊，你沒事吧？』真的哦！！！我真的沒事！！」

在反覆請粉絲不用擔心後，東雲也透露：「請大家多多支持積下來的新歌和演唱會，我們再過一陣子就要見面了。我會多用推特的，可以的話也請大家翻譯成其他語言，請海外粉絲們一點都不用擔心，謝謝你們。」隨著這篇公告發出，雖然有些粉絲仍顯露出不捨或擔心的情緒，但不少人也僅單純地留下「加油」或自發地翻譯了內文供海外粉絲參考。

另一方面，東雲將於 5 月 9 日以義警身份入伍，公司也尊重本人的意願將不會公開報到地點及時間；無論如何，相信喜歡東雲的 Light 們以後除了 Instagram，還是會透過其他管道繼續關心他吧！



（照片來源：highlight_dw、Around US）

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