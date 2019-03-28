自制蜡烛送人竟是犯法？！朴娜莱节目内容引争议：「已回收全部礼物」
画报 2019年3月28日 星期四08:45 Sani
送人蜡烛居然可能被罚款、还要判刑！网友的评论相当犀利：「杀人都不用坐7年牢吧？ 」
《我独自生活》一直是大家很喜欢的真人秀，最近虽然少了全炫茂和韩慧珍，但朴娜莱等其他嘉宾的表现依然很有趣。但最近，朴娜莱却因为在节目中制作香薰蜡烛作为礼物送人，而受到韩国环境部的行政指导。
去年11月播出的节目中，朴娜莱为了回报粉丝们的支援，亲手制作了100个啤酒杯造型的香薰蜡烛，还非常用心地贴了自己设计的LOGO贴纸，在见面会上一起送给大家：
节目播出后有观众向环境部提出质疑，上个月环境部就以违法《生活化学制品和杀生物质安全管理法》对朴娜莱进行了行政指导。原来，因为香薰蜡烛燃烧后的气体进入呼吸器官有可能危害健康，如果是自制自用就无妨，但如果大批制作并送人，就必须要提前接受检查，获得许可才行。根据韩国法律，如果违反该规定最高可判处7年有期徒刑、7000万元罚款！
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好在朴娜莱的行为只是轻微违规，因而只给予行政指导处分。19日，朴娜莱所属社JDB娱乐表示：「已经从粉丝和朋友手中回收了香薰蜡烛。朴娜莱本人也不知道不可以送这样的礼物，以后会更加注意的。」
韩国网友看到新闻后也感到很意外：「杀人都不用坐7年牢吧？」、「原来做香薰蜡烛也需要许可」、「应该从材料贩售者开始管理才是啊」。
（图源：《我独自生活》节目截图，KSD）
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