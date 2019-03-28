自製蠟燭送人竟是犯法？！朴娜萊節目內容引爭議：「已回收全部禮物」

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送人蠟燭居然可能被罰款、還要判刑！網友的評論相當犀利：「殺人都不用坐7年牢吧？ 」

《我獨自生活》一直是大家很喜歡的真人秀，最近雖然少了全炫茂和韓慧珍，但朴娜萊等其他嘉賓的表現依然很有趣。但最近，朴娜萊卻因為在節目中製作香薰蠟燭作為禮物送人，而受到韓國環境部的行政指導。

去年11月播出的節目中，朴娜萊為了回報粉絲們的支援，親手製作了100個啤酒杯造型的香薰蠟燭，還非常用心地貼了自己設計的LOGO貼紙，在見面會上一起送給大家：



節目播出後有觀眾向環境部提出質疑，上個月環境部就以違法《生活化學制品和殺生物質安全管理法》對朴娜萊進行了行政指導。原來，因為香薰蠟燭燃燒後的氣體進入呼吸器官有可能危害健康，如果是自製自用就無妨，但如果大批製作並送人，就必須要提前接受檢查，獲得許可才行。根據韓國法律，如果違反該規定最高可判處7年有期徒刑、7000萬元罰款！

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好在朴娜萊的行為只是輕微違規，因而只給予行政指導處分。19日，朴娜萊所屬社JDB娛樂表示：「已經從粉絲和朋友手中回收了香薰蠟燭。朴娜萊本人也不知道不可以送這樣的禮物，以後會更加注意的。」

韓國網友看到新聞後也感到很意外：「殺人都不用坐7年牢吧？」、「原來做香薰蠟燭也需要許可」、「應該從材料販售者開始管理才是啊」。



（圖源：《我獨自生活》節目截圖，KSD）

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