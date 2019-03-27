绝对无法只听一遍⋯⋯李洪基 × 玟星的〈You, Clouds, Rain〉！
KPOP 2019年3月27日 星期三09:46 施乃琪
Heize 那首红遍海内外的 “You, Clouds, Rain” 昨晚在李洪基和玟星的诠释下彻底变身，截然不同的音乐氛围和舞台魅力既帅气又动人！
昨晚（26 日）在 KBS 播出的音乐综艺节目《亲吻》中，新组成的队友两两一组带来用心准备的表演。其中李洪基与玟星选唱 Heize 的 “You, Clouds, Rain”，从准备阶段就颇有压力。
虽然两人光是彩排就让其他歌手疯狂，Punch 甚至大喊「我要变成 Moomoo 了，玟星太帅了，从她开始 rap 我的心脏就跳到现在！」不过李洪基仍透露两人从选歌阶段就有点崩溃，玟星也因为要与歌唱实力出众的前辈合作而感到压力不小。
不过正式上场后，两人的表现果然没让人失望！李洪基以感染力十足的歌声引导，玟星除了展现特色鲜明的 rap 来配合，更在 rapper、演唱者之间间完美转换角色，两人在毫无违和感的状态下互相凸显出彼此的优点。早已由许多人翻唱过的 “You, Clouds, Rain”，在李洪基和玟星的舞台上又有了截然不同的生命。
虽然最后很可惜地李洪基和玟星的组合并未夺冠，两人的表演仍获得热烈好评。最后来看看正式上场前一段名符其实的「亲吻」小活动，李洪基的清唱也让人忍不住一直重播啊！
（照片与影片来源：KBS、skullhong12）
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