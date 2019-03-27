絕對無法只聽一遍⋯⋯李洪基 × 玟星的〈You, Clouds, Rain〉！

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Heize 那首紅遍海內外的 “You, Clouds, Rain” 昨晚在李洪基和玟星的詮釋下徹底變身，截然不同的音樂氛圍和舞台魅力既帥氣又動人！

昨晚（26 日）在 KBS 播出的音樂綜藝節目《親吻》中，新組成的隊友兩兩一組帶來用心準備的表演。其中李洪基與玟星選唱 Heize 的 “You, Clouds, Rain”，從準備階段就頗有壓力。



雖然兩人光是彩排就讓其他歌手瘋狂，Punch 甚至大喊「我要變成 Moomoo 了，玟星太帥了，從她開始 rap 我的心臟就跳到現在！」不過李洪基仍透露兩人從選歌階段就有點崩潰，玟星也因為要與歌唱實力出眾的前輩合作而感到壓力不小。

不過正式上場後，兩人的表現果然沒讓人失望！李洪基以感染力十足的歌聲引導，玟星除了展現特色鮮明的 rap 來配合，更在 rapper、演唱者之間間完美轉換角色，兩人在毫無違和感的狀態下互相凸顯出彼此的優點。早已由許多人翻唱過的 “You, Clouds, Rain”，在李洪基和玟星的舞台上又有了截然不同的生命。



雖然最後很可惜地李洪基和玟星的組合並未奪冠，兩人的表演仍獲得熱烈好評。最後來看看正式上場前一段名符其實的「親吻」小活動，李洪基的清唱也讓人忍不住一直重播啊！





（照片與影片來源：KBS、skullhong12）

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