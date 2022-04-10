温暖电影《证人》编剧新作！《奇怪律师禹英友》确定由朴恩斌、姜泰伍、姜其永主演，卡司及人物设定全公开

文智苑编剧要再度以自闭症与法律题材带给观众感动！《奇怪律师禹英友》有没有可能是《证人》智友长大后的故事呢？

全新韩剧《奇怪律师禹英友》8日已公开了主要阵容，确定由朴恩斌、姜泰伍与姜其永等人主演。

《奇怪律师禹英友》讲述同时拥有IQ 164天才大脑与自闭症的大型律师事务所新任律师「禹英友」，办理各种案子并成长为真正律师的人情法庭剧。剧中将以禹英宇特别的视角，用温暖的风格阐述她对抗世间偏见与腐败。导演为《浪漫医生金师傅》系列刘仁植，编剧为曾以温暖动人的电影《证人》拿下百想艺术大赏剧本赏的文智苑（或译文知元）。此为文智苑编剧继《证人》之后，再次以自闭症与法律题材欲带给观众反思及疗愈。

▼《证人》



以《Stove League：金牌救援》、《喜欢布拉姆斯吗》与《恋慕》等剧一步一步受到更多观众肯定的朴恩斌，饰演本剧中心角色「禹英友」。禹英友是个患有自闭症的天才新任律师，拥有过目不忘的超强记忆力。虽然她的聪颖倍受认可，但由於自闭症的关系，社会性和共鸣能力不足，不过她还是以自己的方式积极克服困难，以不同的视角看待案子进而解决。



演出《朝鲜浪漫喜剧－绿豆传》、《Run On奔向爱情》给人深刻印象的姜泰伍，饰演大型律师事务所「韩大海」讼务组职员「李俊浩」，拥有给人好感的外貌以及温柔的性格，在任何地方都能吸引人气，是个相当完美的男人。他负责辅助诉讼相关的多种业务，在某次案发现场掌握了追加证据时，与「奇怪的律师」禹英友交流，出现了微妙且陌生的情感。



姜其永饰演总是存在感十足的「郑明锡」，比任何人都还果断、强悍的他，很早就成为了韩大海的资深律师。对工作充满自豪感的他，被委托带领拥有特殊思考方式的新律师禹英宇。在《金秘书为何那样》、《18岁的瞬间》等剧都有超抢镜表现的姜其永，在2019年5月结婚后已2年多没有接拍电视剧，仅参与电影与综艺节目，这次是睽违多时回归。



和朴恩斌曾於《今日的侦探》合作过的全培秀（曾译全裴修），此次饰演禹英友的父亲「禹光浩」，在法学院时期谈恋爱意外有了孩子，为了养家放弃法律之路。全培秀将与朴恩斌带来独一无二的父女故事。



白智媛饰演「韩善英」，为韩大海代表律师，梦想著打败律师事务所「泰山」成为业界第一。陈庆化身泰山的合伙律师「太秀美」，在财富、名誉、家庭、美貌与实力上均表现完美，却有著不为人知的致命弱点。白智媛与陈庆将作为竞争对手在剧中相遇。



另外，朱贤英饰演禹英友唯一的朋友，志气高昂的「圆圈圈」（동그라미，暂时意译）；河允京饰演禹英友的法学院同学「崔秀妍」，阳光的她在和禹英友竞争时出现了矛盾；朱钟赫饰演韩大海另一位新任律师「权民宇」，因过度的竞争意识本能而攻击禹英友的弱点，成了讨人厌的竞争对手；「林成宰」饰演圆圈圈打工的酒吧老板「金敏植」。



制作组对外透露《奇怪律师禹英友》是部对世界展开另类目光的人情法庭剧，融入了带给人笑容的共鸣故事，还会带来温暖的感动，将於6月在ENA Channel（前身sky TV）与OTT平台Netflix公开。

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