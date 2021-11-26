忠武路认证《素媛》小女孩李蕊！从《尸速列车2》《Hometown》到《地狱公使》的极强存在感！

演员李蕊虽以童星身分出道，至今已15岁的她，作品中的表现总是相当出色。不管是《素媛》（台译《希望：为爱重生》）中的主角小女孩，或是《尸速列车2》拥有超强驾驶飞车能力的大女儿，《证人》中努力撮合宋允妸及旧情人郑雨盛的女儿，不须太多戏份却散发强烈存在感。

李蕊不管在大小萤幕都有著相当多样化的作品，这次在话题讨论度非常高的电视剧作品《地狱公使》中，饰演深信刘亚仁所提出理论的女学生熙庭，儿时因母亲遭杀害而留下很深的阴影，而在刘亚仁的鼓动之下也激起了她的复仇心，李蕊站在高温火炉前，脸上有著复杂的表情，痛快的复仇真的得到快乐了吗？泪中带笑的她，演技获得观众们的一致好评。

她也曾说到自己所演出的角色熙庭，希望不要让观众们感觉是个坏孩子，只是因为所经历的事情而内心感到混乱。在拍摄的当下她相当集中於表现出那事件所带来的伤痛激起了复仇心理，也很感谢导演在准备过程中的指导。



李蕊曾演出许多大萤幕电影作品如《素媛》、《七年之夜》、《记忆中的美好歌声》、《证人》、《尸速列车2》等，早已是忠武路认证的明日之星，也获得奖项的肯定。而在电视剧作品中也在《阿尔罕布拉宫的回忆》中饰演朴信惠的妹妹，《Start-Up》中女二姜汉娜的童年时期，甚至在《Move to Heaven：我是遗物整理师》仅出现在最终回的蝴蝶少女就已令大家期待。而最近她在《HomeTown》及《地狱公使》的表现也相当亮眼。



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