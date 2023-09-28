韩国观众盛赞《附身》：超值得三刷的阖家观赏动作巨献！ 姜栋元自叹变大叔 笑称宇李东辉「是爱情？」

《寄生上流》团队精心打造的年度灵异动作巨献《附身》，昨日9月27日在韩上映首日便以43%的惊人市占率横扫韩国票房市场，以单日观影人次14万4200名的成绩，击退同天上映的好莱坞电影《鬼修女II》的4万4538名，足足多出３倍，空降韩国票房冠军！《附身》目前累积票房突破13亿7千万韩元，（资料来源：KOFIC，截至9月27日），在韩国知名电影院「MEGABOX」的观众评分更高达8.3分，口碑持续沸腾！《附身》现正在台热映中！

姜栋元在《附身》中摆脱典型的驱魔作品一成不变的表现方式，透过「天博士」这个角色展现不同以往的演技魅力！姜栋元以独特的自信和不失余裕的表情演技，完美展现出「天博士」的个性，并以细腻的演技表现出「天博士」敏锐的洞察力和洗炼的一面，且奋不顾身地挑战多场精彩动作戏，展现他独特的存在感！姜栋元在《附身》中和恶鬼的精彩动作戏让观众惊叹连连，他透露：「这次的动作戏几乎都是我亲自上场，包含飞到屋顶上的场面也没用替身。」但姜栋元也坦承自己的体力不如以往，他说：「12月冬夜在村庄的拍摄原本就很辛苦了，因为年纪大了就觉得更难受，隔天睡醒时都会觉得身体很痛，想说今天一定得拍动作戏吗？」



另外，姜栋元在电影中和李东辉一搭一唱的驱魔场面也令观众印象深刻，姜栋元表示当初看到剧本上有出现作法驱魔的场面时，就参考了许多YouTube的巫觋频道，他说：「搜寻的过程中，发现有一些巫师都会对客人发脾气，我觉得那很有趣，就融入了我所饰演的角色『天博士』。还有一些巫师在被神附身时，会用舌头舔刀，於是我就将此点子加入驱魔场景，导演看了后也说很好！」



近期以《地下菁英》荣获「青龙系列大奖」电视剧部门男配角奖的李东辉，在《附身》中饰演姜栋元的驱魔伙伴，他以逗趣幽默的演技令观众都忍不住噗嗤一笑，李东辉对此表示：「我本来就是可爱的象徵，我在《请回答1988》中的角色也很可爱！这次在《附身》中我常常昏倒，真的辛苦姜栋元前辈了，觉得很对不起他！」李东辉也趁机感谢姜栋元的包容，他说：「能和姜栋元前辈一起展现『兄弟情』的演技让我很感激，我不断地抛出一些哏，前辈总是以宽容的雅量包容我，真的很谢谢他。希望《附身》有机会出续集，这样我才能和姜栋元前辈继续维持兄弟情！」但对於李东辉所说的「兄弟情」，姜栋元也笑说：「我们那算是爱情吗？」李东辉听到后马上回覆：「是我一厢情愿！」



姜栋元也大赞李东辉是位演技精湛的演员，兼具著滑稽和真挚的表情，也让拍摄现场气氛很愉快，他还表示：「我和李东辉在合作《婴儿转运站》时有稍微聊了一下，这次一起参演《附身》拍得很愉快！李东辉原本就是位会事先多做准备的演员，这次我们在拍摄空档时也聊了很多。李东辉的诙谐演技是很难被人超越的，很难用话语战胜他，但用身体演戏的部分我应该比较厉害吧？」灵异动作巨献《附身》现正热映中！



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