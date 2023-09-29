42岁姜栋元活动直拍图看呆网友！这是吃了防腐剂吧，「大叔」根本喊不出口

每当谈起韩娱圈那些长著童颜的男明星，大部份网友总会第一时间想起姜栋元，他到底是吃什么什么防腐剂啊？

日前姜栋元携新电影《附身》（又译《千博士驱魔研究所：雪景的秘密》）重返大萤幕，参加电影舞台问候的他令网民们看了赞不绝口，42岁的他也太帅了吧？ ！从网友们分享的照片来看，当天姜栋元以ALL BLACK造型亮相，皮衣造型魅力爆棚了，满满的荷尔蒙，又帅又成熟！男神始终是男神，什么造型都Hold到啦！最重要的是姜栋元那张无可挑剔的脸，出道那么多年一点都没变，根本就是冻龄男神的代表！一声「大叔」 根本喊不出口，继续叫欧巴好了。



230927 천박사 퇴마 연구소 무대인사 프리뷰

#강동원

오늘도 귀엽고 멋있고 다하네 pic.twitter.com/bwLRRGvfZh — Nana (@Nana_iro_o) September 27, 2023

반응 난리난 '천박사 퇴마 연구소' 무대인사 강동원 직찍

클라스는 영원하다...... pic.twitter.com/E4NXvK0gmi — francetracny (@francetracny) September 28, 2023

姜栋元的现场直拍图也惊艳到了广大网友们，大家纷纷表示：「难道你是每年减一岁吗」、「疯了疯了，怎么有人可以这么年轻」、「这个颜值就是传说级」、「如果灯光再好一点话更绝了」等。

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