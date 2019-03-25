看过《耀眼》这一幕的人都哭到不行了！瞬间唤醒要好好孝顺父母的念头啊～

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（谈及剧情）第12集大结局，小编我是抱著纸巾看完的！TAT（感谢完成这部剧的所有人）小编真的极力向大家推荐这套剧！

《耀眼》为 JTBC 电视台创下历史，刷新收视纪录，以全国 AGB 9.731% 的耀眼成绩划上完美句号，首尔圈更升至12 %，成为 JTBC 月火（周三及四）时段的最高收视韩剧，口碑极好，相信网友们都很感动吧！有兴趣的香港粉丝们可以按此到黄Viu煲剧平台免费观看整套《耀眼》呢！

（再一次温馨提示：未看过或未看完《耀眼》的话，千万不要看这篇文章，是会严重剧透的呢！）



不知道大家看完第12集（大结局）后，最深刻的是哪一幕呢？在冲击人心的第10集结尾，我们得知金惠子原来是患有老人痴呆症（又称脑退化症或阿兹海默症）的婆婆， 前面的整整10集关於时光倒流令她瞬间变老的故事，都是她年轻时的回忆与现实交错幻想而成，所以幻想中的人物，和她现实生活会有所重叠，并和她年轻时经历过的事互相呼应。



必须承认的是... ...有好几幕都值得细味，回想起来都让人心中有一股暖意、甚至为她心痛动容，当中一幕就被剧迷们选为最好哭、最虐人的片段：

▼金惠子的儿子（在惠子幻想中他原本是她的爸爸）小时候出了车祸，需要安装义肢，以致行动不便。金惠子为了让儿子学会坚强，所以对他相当严格，但却令儿子一直以为妈妈不爱他。



▼如今他才知道，原来一直以来在冬天帮他扫雪的人，是深爱自己的妈妈，严厉的一面只是为了让他能更坚强的活著，即使儿子并不知情，仍为他默默付出。现在妈妈病倒了，他才明白这个道理，瞬间痛哭也后悔不已。（这一幕小编我真的哭到不行～TAT）



他最终也想通妈妈虽然患了老人痴呆症，看似会影响生活，但此病却能让妈妈一直活在最幸福，也是人生最美好的那段时光，所以即使妈妈经常忘记自己，他也不介意。



▼结局，也收得唯美漂亮，儿子陪著金惠子看海，金惠子在朦胧的视线中，再次看见了已离世的老伴，而她也再次幻想自己还是年轻的女孩，两人再度重逢，拥抱在一起。



金惠子老师最后的独白，看似平静的分享却也在心中留下了无法抚平的浪潮，相当发人深省，让观众们很有共鸣。



＊「我的人生，偶尔不幸，偶尔也幸福过，

人生虽然是一场梦，但我依然高兴自己活过一场，

凌晨刺骨的冰冷空气，开花之前吹来的香甜微风，日落之前弥漫开的夕阳气息，每一天都是那么耀眼。



现在活得疲惫的你，既然出生在这个世界，你有资格每天都享受这些。

过去了一个没什么了不起的一天，又会迎来没什么特别的一天，但人生值得一活。

满满都是后悔的过去，还有让人不安的未来，不要因为那些毁了现在。



爱每一个「今天」吧！耀眼一些，你有资格。

曾经是某个人的妈妈、是妹妹、是女儿，还有... ...曾经是我的每一个你。」

说到这里，小编又再次被感动到哭了... ...突然想起妈妈的好了... ...

（图片来源：Viu）

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