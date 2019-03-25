看過《耀眼》這一幕的人都哭到不行了！瞬間喚醒要好好孝順父母的念頭啊～

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（談及劇情）第12集大結局，小編我是抱著紙巾看完的！TAT（感謝完成這部劇的所有人）小編真的極力向大家推薦這套劇！

《耀眼》為 JTBC 電視台創下歷史，刷新收視紀錄，以全國 AGB 9.731% 的耀眼成績劃上完美句號，首爾圈更升至12 %，成為 JTBC 月火（周三及四）時段的最高收視韓劇，口碑極好，相信網友們都很感動吧！有興趣的香港粉絲們可以按此到黃Viu煲劇平台免費觀看整套《耀眼》呢！

（再一次溫馨提示：未看過或未看完《耀眼》的話，千萬不要看這篇文章，是會嚴重劇透的呢！）



不知道大家看完第12集（大結局）後，最深刻的是哪一幕呢？在衝擊人心的第10集結尾，我們得知金惠子原來是患有老人痴呆症（又稱腦退化症或阿茲海默症）的婆婆， 前面的整整10集關於時光倒流令她瞬間變老的故事，都是她年輕時的回憶與現實交錯幻想而成，所以幻想中的人物，和她現實生活會有所重疊，並和她年輕時經歷過的事互相呼應。



必須承認的是... ...有好幾幕都值得細味，回想起來都讓人心中有一股暖意、甚至為她心痛動容，當中一幕就被劇迷們選為最好哭、最虐人的片段：

▼金惠子的兒子（在惠子幻想中他原本是她的爸爸）小時候出了車禍，需要安裝義肢，以致行動不便。金惠子為了讓兒子學會堅強，所以對他相當嚴格，但卻令兒子一直以為媽媽不愛他。



▼如今他才知道，原來一直以來在冬天幫他掃雪的人，是深愛自己的媽媽，嚴厲的一面只是為了讓他能更堅強的活著，即使兒子並不知情，仍為他默默付出。現在媽媽病倒了，他才明白這個道理，瞬間痛哭也後悔不已。（這一幕小編我真的哭到不行～TAT）



他最終也想通媽媽雖然患了老人痴呆症，看似會影響生活，但此病卻能讓媽媽一直活在最幸福，也是人生最美好的那段時光，所以即使媽媽經常忘記自己，他也不介意。



▼結局，也收得唯美漂亮，兒子陪著金惠子看海，金惠子在朦朧的視線中，再次看見了已離世的老伴，而她也再次幻想自己還是年輕的女孩，兩人再度重逢，擁抱在一起。



金惠子老師最後的獨白，看似平靜的分享卻也在心中留下了無法撫平的浪潮，相當發人深省，讓觀眾們很有共鳴。



＊「我的人生，偶爾不幸，偶爾也幸福過，

人生雖然是一場夢，但我依然高興自己活過一場，

凌晨刺骨的冰冷空氣，開花之前吹來的香甜微風，日落之前瀰漫開的夕陽氣息，每一天都是那麼耀眼。



現在活得疲憊的你，既然出生在這個世界，你有資格每天都享受這些。

過去了一個沒什麼了不起的一天，又會迎來沒什麼特別的一天，但人生值得一活。

滿滿都是後悔的過去，還有讓人不安的未來，不要因為那些毀了現在。



愛每一個「今天」吧！耀眼一些，你有資格。

曾經是某個人的媽媽、是妹妹、是女兒，還有... ...曾經是我的每一個你。」

說到這裡，小編又再次被感動到哭了... ...突然想起媽媽的好了... ...

（圖片來源：Viu）

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