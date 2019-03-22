热门神剧《耀眼》差点夺冠，只输给了周末长剧《我唯一的守护者》一点点～

【电视剧话题性．剧评】文章中TOP.10榜上有名的这些韩剧，大家一共追了几部呢？ #大家给小编我推荐一下吧 #留言给剧荒的朋友们参考 #耀眼 #我唯一的守护者 #为何那样，奉尚先生 #罗曼史是别册附录 #热血祭司
上礼拜KBS无线台周末长剧《我唯一的守护者》大结局（3/17），话题性险胜JTBC有线台的热门韩剧《耀眼》，《唯一》以16.24的数据赢过《耀眼》的14.53，连续三周拿下冠军宝座，女主Uie更黑马一般的提升八个名次，同时拿下「电视剧演员话题性」的一位。
而《耀眼》上礼拜以第10集反转紧抓观众视线，直接提升三个名字，首度来到第二名的位置，在本周二（3/19）更完美收官，收视率再创新高，成为JTBC月火时段历年来韩剧的收视冠军，写下了全新历史，下礼拜话题性也很有机会荣登一位宝座。
不过，这礼拜又会有四部新剧准备开播，3月20日已开播的《监狱医生》、3月23日开播的《自白》和《Kill It》、3月25日《加油吧威基基2》，是否在排行上会有新的变化，还是未知数。
▼《监狱医生》
▼《自白》
▼《Kill It》
▼《加油吧威基基2》
＊ 3月第二周的「电视剧」话题性排行榜：
1．《我唯一的守护者》→持平
2．《耀眼》▲３
3．《为何那样，奉尚先生》▲１
4．《罗曼史是别册附录》▽１
5．《热血祭司》▲１
6．《会读心术的那小子》▲３
7．《触及真心》→持平
8．《悲伤时相爱》▲４
9．《Big Issue》▽１
10．《自白》→新进榜
《罗曼史是别册附录》也是在3月17日完结，小编个人是蛮推荐喜欢看书，或者从事相关行业的朋友来观看，甚至是喜欢两位主演的话，也很值得一追。
＊ 本期「电视剧演员」话题性TOP.10：
1．Uie《我唯一的守护者》▲８
2．李奈映《罗曼史是别册附录》→持平
3．金惠子《耀眼》▲８
4．崔秀宗《我唯一的守护者》▽３
5．刘寅娜《触及真心》▽２
6．朴珍荣《会读心术的那小子》→新进榜
7．金南佶《热血祭司》▲１
8．李栋旭《触及真心》▽４
9．李钟硕《罗曼史是别册附录》▽４
10．南柱赫《耀眼》▲４
大家喜欢的「韩剧」或者「演员」是否上榜了呢～？
（图自：官方剧照）
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