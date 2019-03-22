熱門神劇《耀眼》差點奪冠，只輸給了週末長劇《我唯一的守護者》一點點～

【電視劇話題性．劇評】文章中TOP.10榜上有名的這些韓劇，大家一共追了幾部呢？ #大家給小編我推薦一下吧 #留言給劇荒的朋友們參考 #耀眼 #我唯一的守護者 #為何那樣，奉尚先生 #羅曼史是別冊附錄 #熱血祭司
上禮拜KBS無線台週末長劇《我唯一的守護者》大結局（3/17），話題性險勝JTBC有線台的熱門韓劇《耀眼》，《唯一》以16.24的數據贏過《耀眼》的14.53，連續三週拿下冠軍寶座，女主Uie更黑馬一般的提升八個名次，同時拿下「電視劇演員話題性」的一位。
而《耀眼》上禮拜以第10集反轉緊抓觀眾視線，直接提升三個名字，首度來到第二名的位置，在本週二（3/19）更完美收官，收視率再創新高，成為JTBC月火時段歷年來韓劇的收視冠軍，寫下了全新歷史，下禮拜話題性也很有機會榮登一位寶座。
不過，這禮拜又會有四部新劇準備開播，3月20日已開播的《監獄醫生》、3月23日開播的《自白》和《Kill It》、3月25日《加油吧威基基2》，是否在排行上會有新的變化，還是未知數。
▼《監獄醫生》
▼《自白》
▼《Kill It》
▼《加油吧威基基2》
＊ 3月第二周的「電視劇」話題性排行榜：
1．《我唯一的守護者》→持平
2．《耀眼》▲３
3．《為何那樣，奉尚先生》▲１
4．《羅曼史是別冊附錄》▽１
5．《熱血祭司》▲１
6．《會讀心術的那小子》▲３
7．《觸及真心》→持平
8．《悲傷時相愛》▲４
9．《Big Issue》▽１
10．《自白》→新進榜
《羅曼史是別冊附錄》也是在3月17日完結，小編個人是蠻推薦喜歡看書，或者從事相關行業的朋友來觀看，甚至是喜歡兩位主演的話，也很值得一追。
＊ 本期「電視劇演員」話題性TOP.10：
1．Uie《我唯一的守護者》▲８
2．李奈映《羅曼史是別冊附錄》→持平
3．金惠子《耀眼》▲８
4．崔秀宗《我唯一的守護者》▽３
5．劉寅娜《觸及真心》▽２
6．朴珍榮《會讀心術的那小子》→新進榜
7．金南佶《熱血祭司》▲１
8．李棟旭《觸及真心》▽４
9．李鍾碩《羅曼史是別冊附錄》▽４
10．南柱赫《耀眼》▲４
大家喜歡的「韓劇」或者「演員」是否上榜了呢～？
（圖自：官方劇照）
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