这位法官轻判「具荷拉」案后，再任「N 号房」的审判长，韩国网民愤怒要求政府换人！

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已闹得满城风雨的韩国「N号房」事件，韩国国民对这次如何惩治「淫魔」赵周彬（조주빈）极为关注，无一不是希望韩国的司法机关能把持公义，严惩涉案的一干人等，还受害者一个公道。

正当全城聚精会神地留意著赵周彬之际，同案的另一涉案人，只是中学生，从去年初开始到今年二月为止，一直以「太平洋」的名字，协助「博士」赵周彬营运「博士房」，并组建一个名为「太平洋远征队」的 telegram 小组，散布儿童性剥削影片的李姓犯人。原先，韩国检察院决定将於今天（3.30）就该名犯人进行首次审判，但鉴於考虑到他与赵周彬共谋的嫌疑，有可能会追加起诉，因而申请延期至下月 20 日才进行第一次审判。



只是，韩国有关部门却於当天宣布，此案将会由一名叫「吴德植」（오덕식）的法官主理审判，此举便引来群情激愤地反对。当中，有网民把要求撤换法官的诉求，张贴在青瓦台的陈情讨论区上，截至今天，已有 40 多万名网民同声支持。



异口同声地要求更换判官，他们都是对吴法官过去多在其处理的性犯罪案件中，每每对男性犯人轻判了事，惹人质疑他究竟能否在是次对韩国网络性犯罪改革关键一案上，主持公正，并秉公办理。

向来处理性罪行案件「劣迹斑斑」的吴法官，最为人诧异与荒唐的一次判决，相必是早前他就已故韩国女团 KARA 的成员「具荷拉」，无理地被其前男友崔钟范拍摄性交影片勒索一案，竟然指崔钟范由於不是有预谋，且未有把影片泄露，最终轻判崔钟范有期徒刑一年六个月，缓刑三年，同时对其非法拍摄具荷拉身体的嫌疑宣告无罪，引来社会哗然。



另外，吴法官还於去年八月，对涉嫌性骚扰已故韩国女星张紫妍的前朝鲜日报记者宣判无罪，指出虽然曾怀疑该名记者有猥亵行为，但还不足以证明其有罪，而且对於曾是核心证人的尹地旿改变说法的情况也感到怀疑，因而决定推翻原告，判记者无罪。



而且，早於 2013 年，当年吴法官在江原大学法学院担任刑事裁判相关实务科目讲师期间，曾被指控对学生们说「女性能够成为律师，不是父母是掌权者，就是要工作比男人做得好两倍，还有是长相漂亮」等具有性骚扰倾向的言论。

正当吴法官被安排担当「太平洋」案一事的判官时，韩国女性团体便已联合发表声明，表示吴法官是给性暴力加害者提供免罪符，并做出让受害者难以回到正常生活的具争议人物。

既然当下韩国的社会氛围，既敏感又群情汹涌，挑选一位有明显判案倾向的法官处理「N 号房」事件，只会招来更大的社会反对。希望有关部门能够站在必须要借此案来一改韩国性罪行歪风的位置，慎重处理每一个细节，这样才能为韩国拨乱反正，建立一套真正现代化的性别价值观。

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报导来源：http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/934603.html

本文由香港中文大学讲师 Steve Chung 钟乐伟授权刊登

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