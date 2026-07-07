KARD出道9年宣布正式解散！公司证实全员达成共识　最后专辑与巡演将成告别作

【官方声明】混声团体KARD（BM、J.Seph、全昭珉、全志佑）将在完成出道以来首张正规专辑的宣传活动后正式解散。

6日，所属公司DSP Media透过官方网站表示：「本公司与四位成员经过慎重讨论后，已达成共识，决定以此次活动作为旅程的终点。」

公司接著表示：「再次感谢一路以来陪伴我们的粉丝，也恳请大家继续给予成员们在各自新的人生道路上温暖的支持与鼓励。」

KARD将於28日发行出道以来首张正规专辑《Where To Now? (Part.2) : NOWHERE》，之后展开世界巡回演唱会，与粉丝共度最后的时光。



DSP Media表示：「希望成员们全心全意准备的专辑与巡演，能成为粉丝们珍贵的回忆。我们也会陪伴KARD直到最后一刻，让他们以最具KARD风格的模样完成最后的旅程。」

KARD於2017年出道，作为K-POP市场中相当少见的混声团体活动，以海外粉丝群为中心持续累积高人气。此次的正规专辑与世界巡演，也将成为总结他们一路以来活动历程的最后篇章。

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