胜利丑闻重创韩国娱乐公司股价 YG市值一周就蒸发掉$2100亿
明星 2019年3月18日 星期一10:04 Rui
韩国男团BIGBANG成员胜利的一系列负面新闻重创韩国娱乐经纪公司股价，其经纪公司YG娱乐的股价受影响最大。
2月27日，担任YG娱乐社内理事一职的胜利因为夜店Buring Sun中爆发出的种种丑闻而成为舆论焦点。 当时的他全面否认的所有质疑，不过警方仍没有放过任何一点，搜查了作为性交易场所的ARENA夜店。 「夜店门」愈演愈烈，胜利宣布退出BIGBANG，认真接受调查，并推迟入伍时间。 胜利的丑闻一曝光，YG娱乐的股价就开始暴跌，截止至3月15日，YG的股价已经蒸发24.8%，相当於2100亿韩币。
受创的并非只有YG一家，受胜利负面新闻影响而下跌的还有SM、JYP、FNC等大型娱乐公司的股价，FNC和SM的股价跌幅皆在10%以上，JYP的情况相对好一点，只下跌了不到3%。
此外，3月14日胜利作为介绍性交易嫌疑人前往警署，在接受了长达16小时的调查后於15日淩晨返回家中。 而有消息透露，胜利将於今日（3月18日）递交延期入伍的申请。随著胜利将推迟入伍继续接受调查消息的传出，YG股价应声回升。
「图：NATE NEWS」
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留言/评论
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讓歪居倒比較乾脆，放過其他藝人，不要再耽擱他們了！歪居這個冷凍庫真的太過分了
2小时前
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的確阿，現在聽到韓娛，直接聯想到勝利，鄭俊英的一系列事件，尤其是鄭俊英他們私底下的下流行為，以往韓國包裝偶像都走單純.善良.謙虛.有才華路線，發生這種一連串的事件，難免會為之震驚。
2小时前