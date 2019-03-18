勝利醜聞重創韓國娛樂公司股價 YG市值一周就蒸發掉$2100億
明星 2019年3月18日 星期一10:04 Rui
韓國男團BIGBANG成員勝利的一系列負面新聞重創韓國娛樂經紀公司股價，其經紀公司YG娛樂的股價受影響最大。
2月27日，擔任YG娛樂社內理事一職的勝利因為夜店Buring Sun中爆發出的種種醜聞而成為輿論焦點。 當時的他全面否認的所有質疑，不過警方仍沒有放過任何一點，搜查了作為性交易場所的ARENA夜店。 「夜店門」愈演愈烈，勝利宣佈退出BIGBANG，認真接受調查，並推遲入伍時間。 勝利的醜聞一曝光，YG娛樂的股價就開始暴跌，截止至3月15日，YG的股價已經蒸發24.8%，相當於2100億韓幣。
受創的並非只有YG一家，受勝利負面新聞影響而下跌的還有SM、JYP、FNC等大型娛樂公司的股價，FNC和SM的股價跌幅皆在10%以上，JYP的情況相對好一點，只下跌了不到3%。
此外，3月14日勝利作為介紹性交易嫌疑人前往警署，在接受了長達16小時的調查後於15日淩晨返回家中。 而有消息透露，勝利將於今日（3月18日）遞交延期入伍的申請。隨著勝利將推遲入伍繼續接受調查消息的傳出，YG股價應聲回升。
「圖：NATE NEWS」
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留言/評論
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讓歪居倒比較乾脆，放過其他藝人，不要再耽擱他們了！歪居這個冷凍庫真的太過分了
5小時前
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的確阿，現在聽到韓娛，直接聯想到勝利，鄭俊英的一系列事件，尤其是鄭俊英他們私底下的下流行為，以往韓國包裝偶像都走單純.善良.謙虛.有才華路線，發生這種一連串的事件，難免會為之震驚。
5小時前