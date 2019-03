MAMAMOO扮成「小狗」表演新歌,台上可爱爆萌,台下一脸生无可恋~XD 崔钟训结束21小时之警方调查:「与警察总警并无关系」、否认非法偷拍及贿赂 这么可爱的国民三胞胎竟遭种族歧视?! 宋一国伤心爆料:被扔小便瓶 BTS防弹少年团新专辑《MAP OF THE SOUL:PERSONA》!专辑概念在之前的活动、舞台等就曾剧透过! 市民团体状告YG梁铉锡:一出事就解约完全是回避责任 【韩文小百科】「牛奶男」、「JMT」...... 韩国青少年神秘又有趣的网路缩写 美男来袭!EXO世勋、SUHO、灿烈各自登上杂志封面 Dunkin Donuts 推出Hello Kitty 小夜灯 IU为《孝利家民宿》客人的出道歌曲应援:「美好的心灵,美好的歌曲」 最近这两位演员好抢眼!《会读心术的那小子》酷酷检察官 & 《热血祭司》新进刑警 李宗泫所属社FNC娱乐:「关於性骚扰传闻不是事实 将以法律强力应对」 胜利&郑俊英聊天室「员警总长」被揪出! 承认与刘仁锡熟识,曾一起吃饭、打球 新一代SOLO女王金请夏首度袭港 与香港的BYULHARANG欢度复活节 韩国大创又推新品,这次是满满的蜜桃PEACH系列喔! 河成云先拍了影片跟大家香港的HA:NEUL招呼:有没有想我啊? [图多]Astro唱到喘不停大喊「我要回家」 JIN JIN泪水失守谢粉丝

BTS防弹少年团日前宣布将在4月12日发行新专辑《MAP OF THE SOUL:PERSONA》,带来时隔近八个月的回归。

最近也被眼尖的粉丝发现,专辑概念「寻找自己的灵魂地图」,早在之前的活动、MV、书籍和舞台上做出各种剧透,就一起来看看吧!



▼这次的概念出自BigHit方面曾推荐过的世界观参考用书:瑞士著名心理学家卡尔・荣格的著作《心灵的地图》,以及由他创作的心理学概念Persona(假面)



▼在《FAKE LOVE》活动时期,就已经剧透Persona的概念,甚至在衣服也剧透过



▼2018年专辑Note中,出现过的「灵魂地图」



▼《LOVE YOURSELF 结 Answer》回归预告中



▼MAMA舞台上曾提前公开「The Map of the Soul」



这次的《MAP OF THE SOUL:PERSONA》一样会有四种版本,已经在13日开放预售。另外,BTS防弹少年团也将在5月至7月举行首次体育场规模的巡回演唱会《LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF》,陆续到芝加哥、纽泽西、圣保罗、伦敦、巴黎及日本大阪、静冈等地开唱。





(图:BigHit、Mnet)

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻