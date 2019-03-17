BTS防弹少年团新专辑《MAP OF THE SOUL：PERSONA》！专辑概念在之前的活动、舞台等就曾剧透过！
KPOP 2019年3月17日 星期日10:49 Yuan
BTS防弹少年团日前宣布将在4月12日发行新专辑《MAP OF THE SOUL：PERSONA》，带来时隔近八个月的回归。
最近也被眼尖的粉丝发现，专辑概念「寻找自己的灵魂地图」，早在之前的活动、MV、书籍和舞台上做出各种剧透，就一起来看看吧！
▼这次的概念出自BigHit方面曾推荐过的世界观参考用书：瑞士著名心理学家卡尔・荣格的著作《心灵的地图》，以及由他创作的心理学概念Persona（假面）
▼在《FAKE LOVE》活动时期，就已经剧透Persona的概念，甚至在衣服也剧透过
▼2018年专辑Note中，出现过的「灵魂地图」
▼《LOVE YOURSELF 结 Answer》回归预告中
▼MAMA舞台上曾提前公开「The Map of the Soul」
这次的《MAP OF THE SOUL：PERSONA》一样会有四种版本，已经在13日开放预售。另外，BTS防弹少年团也将在5月至7月举行首次体育场规模的巡回演唱会《LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF》，陆续到芝加哥、纽泽西、圣保罗、伦敦、巴黎及日本大阪、静冈等地开唱。
（图：BigHit、Mnet）
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